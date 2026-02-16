◇女子ゴルフ INTLOOPグループ・レディース・カップ第1日（2026年2月16日 千葉・平川CC＝6419ヤード、パー72）

2日間36ホールで争われるツアー外競技の最終ラウンドが行われ、首位と1打差の2位から出たルーキーの倉林紅（20＝サーフビバレッジ）が4バーディー、1ダブルボギーの70で回り通算4アンダーで逆転優勝した。

3度目の挑戦で昨年のプロテストに合格し、最終予選会（QT）をトップ通過した逸材。プロ初タイトルを手にした倉林は「プロテストを終わってQT、この試合が1位、優勝という形でうれしい気持ちもある半面、これから経験したことがないものが始まるのでプレッシャーも感じるけど、楽しみながらプラスに考えていけるようにもっと頑張りたい」と表情を引き締めた。

4番パー5でつまずいた。2打目がシャンク。3打目を池に入れてダブルボギーを叩いた。しかし9番、10番と1メートル前後につけて連続バーディーで挽回。17番は3・5メートルの好機を生かし、18番は13メートルのパットをねじ込み連続バーディーでトップに躍り出た。

昨季ツアー初優勝を飾った入谷響、菅楓華、荒木優奈は同学年。入谷とはレジェンド中嶋常幸が主宰する「ヒルズゴルフトミーアカデミー」の同期生でプロテストの練習ラウンドをともにするなど切磋琢磨（せっさたくま）してきた親友だ。

「学生の時に戦っていた子たちが活躍するのを見て、悔しい半面、自分にもできるというプラスにも考えられるし、いい刺激になっている」。ライバルたちの奮闘を糧にしながら成長してきた。

優勝賞金300万円、ベストスコア賞5万円（2人均等割）、ベストルーキー賞10万円と合計315万円を獲得した。直前に約300万円をはたいて「GCクアッド（弾道測定器）」を購入したばかり。2日間でその代金を稼ぎ出した倉林は「早速元が取れました」と無邪気に笑った。