¤¢¤¤¤Î¤ê¡¦Åí¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸ø³«¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤Í¡×
¡¡¿Íµ¤Îø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤¤¤Î¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎÅí¤¬15Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤¿¤Á¤È²á¤´¤·¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅí¡¢´ãâÛ²¼¿â¾É¤Î¼ê½Ñ¤«¤éÌó1Ç¯·Ð¤Ã¤¿3ºÐ¼¡ÃË¤Î»Ñ¤ò¸ø³«
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Åí¤Ï¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼ºî¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤Ë¡¢»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¾Æ¤¤¤Æ¤ë´Ö¤ËÍ¼ÈÓ¤ò!!!¡×¤È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Î½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Í¼¿©Ãæ¡¢Àè¤Ë¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¼¡ÃË¤òÉ¨¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¹ÃË¤Î¸µ¤Ø¹Ô¤¯¤È¡Ö¤·¤È¤·¤È¼ä¤·¤¬¤ë¤¸¡¼¡£ËÜÅö¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡¢¶»¤¬¤¤å¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤ó¤È¤Ê¤ë½Ö´Ö¡×¤È¼¡ÃË¤Î°¦¤é¤·¤¤ÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢Í¼¿©¸å¤Ë¤Ï¼êºî¤ê¥¯¥Ã¥¡¼¤Î»î¿©²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¡¼!!!¡×¤È´î¤ÖÂ©»Ò¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤Î´é¤¬¸«¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤Í¡Ä¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¹¬¤»¤ÊÉ½¾ð¤Ï¡Ä¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É×¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÅÏ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¤¸¡¼¤¬¥Õ¥é¥¤¥¤¥ó¥°¤Ç¥È¥¤¥ì¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤Ã¤¿¡ª¾Ð¡×¤È¼¡ÃË¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥µ¥é¥ó¥é¥Ã¥×¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¥Ñ¥Ñ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤À¤·¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£