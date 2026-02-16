¤³¤Î30Ê¬¤À¤±¤Ï½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¢ª¡Ö¤¿¤Ã¤¿4cm¤Î¼ªÀò¡×¤¬³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿
¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÁêËÀ¤Ç¤¹¡£
¿¦¶ÈÊÁ¡¢½ÐÀè¤Î¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Çºî¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤¾¡ª¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ý¥â¥É¡¼¥í¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¸ú²Ì¤Ï½Ð¤º¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»î¤·¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ö¤¿¤Ã¤¿4cm¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤¬¤«¤Ê¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¼ªÀò
Loop Earplugs¤Î¡ÖLoop Quiet¡×¤Ï¡¢Ìó4cm¤Î¾®¤µ¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼ªÀò¡£¥«¥é¡¼¤ÏÁ´Éô¤Ç6¼ïÎà¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¼þ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤«¥°¥ì¡¼¤ÇÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢º£²ó¤â¥Û¥ï¥¤¥È°ìÂò¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¡¼¥¹¤Ï¤Ê¤¼¤«¥Ö¥é¥Ã¥¯¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥±¡¼¥¹¤â¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÍ£°ì»ÄÇ°¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÉÕ¤±ÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ä¡¼¥Á¥Ã¥×¤ÇÁõÃå´¶¡ý
ËÜÂÎ¤Ï¥·¥ê¥³¥óÁÇºà¤Ç·«¤êÊÖ¤·ÍøÍÑ²ÄÇ½¡£±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢½ü¶Ý¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¥µ¥Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¤ª¼êÆþ¤ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼Á´¶¤Ï¥°¥Ë¥å¤Ã¤È½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¹»þ´ÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤âÄË¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤ÏXS¡ÁL¤Þ¤Ç4¤Ä¤Î¥¤¥ä¡¼¥Á¥Ã¥×¡ÊËÜÂÎ¤Ë¤ÏM¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤¬Æ±Éõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥µ¥¤¥º¤ËÉÕ¤±ÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥¤¥ä¡¼¥Á¥Ã¥×¤È¤â¸ß´¹À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê»ý¤Á¤ËÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤Á¤é¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤¬¹â¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´°Á´¼×²»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬µÕ¤ËÎÉ¤¤
¡ÖLoop Quiet¡×¤òÁõÃå¤¹¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥é¥¦¥ó¥É·¿¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¥¤¥ºÄã¸º¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢¸ø¼°¤Ë¤è¤ë¤ÈÃæ¥ì¥Ù¥ë¡ÊSNR 27dB¡Ë¡£¿ôÃÍ¤À¤È¥¤¥Þ¥¤¥ÁÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´¶³Ð¤Ç¤¤¤¦¤È¤Á¤ç¤¦¤É¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎËì¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¡£ÁõÃå¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤âÂÐÌÌ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉáÄÌ¤Ë²ñÏÃ¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¤Î¼×²»À¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¼þ°Ï¤Î²ñÏÃ¤äºÙ¤«¤Ê²»¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê±ó¤¯¤Ë¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä°³Ð²áÉÒ¤ÎÊý¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¡¦½¢¿²»þ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤Á¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Îºî¶ÈÃæ¤Ë½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁõÃå¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î´¶¤¸¡×¤Ë¼«Á³¤È¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤â¥°¥Ã¤Èºî¶È¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Î¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤ÆÌµ²»¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³°¤Î²»¤¬Á´¤¯Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤È¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Çµ¤¤¬»¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£´°Á´¼×²»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤Î¡Ö¼ªÀò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ
¡ÖLoop Quiet¡×¤ò³°¤¹¤ÈºÙ¤«¤Ê²»¤¬½ù¡¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢À¤³¦¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë²»¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ó¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Ý¥â¥É¡¼¥í¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¥³¥ì¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ºÇ¶¯¤Ç¡¢¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¿¤¤ºî¶È¤â¥°¥Ã¤ÈÃ»»þ´Ö¤ÇÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ëµ¤¤È¤«½¸Ãæ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò³°ÉÕ¤±¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÊä¤¨¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÊØÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¼ªÀò¡¢¤«¤Ê¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
