シロップ剤（水薬）は、甘みがつけられていることが多く比較的飲みやすい薬です。主に乳幼児や高齢者向けに処方されますが、錠剤や粉薬など他の薬と比べた場合、効果に違いはあるのでしょうか。また「シロップ剤は傷みやすい」という話をよく聞きますが、本当なのでしょうか。薬剤師の真部眞澄さんに聞きました。

シロップ剤は細菌やカビが繁殖しやすいので注意

Q.そもそも、シロップ剤はどのような人を対象に処方される薬なのでしょうか。錠剤や粉薬と比べた場合、効果に違いはあるのでしょうか。

真部さん「シロップ剤の処方対象となるのは、主に乳幼児や高齢者などのように錠剤、粉薬が飲みにくいまたは飲めない人、嚥下（えんげ）機能が低下しており医療ケアが必要な人、そして体重に合わせた用量調整などが必要な人です。

シロップ剤も薬効成分は粉薬、錠剤と同じなので、基本的に効果の違いはありません。ですが、液体であることから胃や腸で素早く吸収されるため、吸収速度に差が出たり、効果が早く出たりする場合もあります。例えば解熱剤では、シロップ剤の方が効果が早く出る傾向にあるんですね。

また、シロップ剤の成分にもよりますが、錠剤よりも苦みや風味を感じやすいので、それをカバーするために甘味料や香料が加えられています。そのため、逆に固形より服用しやすくなっている場合があり、そこはメリットと呼べるかもしれません」

Q.シロップ剤は傷みやすいという話を聞きますが、本当なのでしょうか。保管方法や理由も含めて、教えてください。

真部さん「結論を言うと、シロップ剤は傷みやすいです。シロップ剤は水で希釈され、かつ糖分も含まれているものが多いことから、細菌やカビが繁殖しやすい環境になりがちです。また、何種類もの薬が混ざっている場合は特に細菌やカビが繁殖しやすく、変色したり、沈殿物ができたりしやすくなります。

そして、そういった劣化を防ぐための防腐剤も、全てのシロップ剤に入っているわけではありません。キャップを開けたり閉めたりするだけで空気中の雑菌が入ってしまうため、開封後はさらに劣化が進み、傷みやすくなります。

そのため、保管方法は大変重要です。保管場所は1〜15度の冷所、冷蔵庫であれば特にドアポケットの部分をお勧めします。シロップ剤も冷え過ぎると劣化してしまうため、冷気が直接当たらない場所が適しています。

常温で保管可能なシロップ剤もありますが、夏の暑い時期などは室温が想定の範囲を超えてしまうこともあるため、やはり先述のドアポケットで保管するのが好ましいでしょう。また、ジュースと間違えて誤飲するような事故も実際に起きているため、子どもの手の届かないところに保管するという意味でも、できる限り高い位置に入れておくのが望ましいかもしれません」

Q.余ったシロップ剤は冷蔵庫で保管しても問題はないのでしょうか。もし余ったシロップ剤を後日、使用した場合、健康被害が生じる可能性はありますか。

真部さん「先述の通り、シロップ剤は冷蔵庫のドアポケットで保管してください。保管中に成分が分離することがあるため、服用の際は均等にするために、よく振ってから量っていただけるとベターです。

ただし冷蔵保管する場合でも、最初から14日分以上処方されている場合を除き、処方から2週間以上過ぎたシロップ剤は使わないようにしましょう。

シロップ剤は使用期限を過ぎると薬効が低下したり、成分が分解したり、また変質する可能性が高くなります。また先述の通り、目に見えない雑菌が繁殖している可能性もあり、安全性は保証できません。特にシロップ剤の使用期限に関しては、1週間と短く設定されていることが多いため注意しましょう。

実際に、冷蔵庫に保管していた1年前のシロップ剤を間違って子どもに飲ませてしまい、子どもが吐いてしまったというケースもあります。使用期限を過ぎての長期保存は、後々同じ薬が処方された際に取り違えを招く可能性もあるため、保管期間を過ぎたシロップ剤は迷わず破棄してください」

主に乳幼児や高齢者などに処方されるシロップ剤は、水で希釈され糖分が添加されたものが多く傷みやすいため、保管方法に注意が必要だということです。基本的には冷蔵庫のドアポケットで保管するのがお勧めだといいます。処方薬、市販薬に関わらず、シロップ剤の服用時、保管時、薬剤師や添付文書の指示に必ず従いましょう。