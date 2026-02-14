無料・軽量でプライバシー保護を重視したノート作成アプリ「NoteDiscovery」、LaTeX数式入力・Mermaidダイアグラム・スマートなタグ管理・カスタムテンプレート・コードハイライト表示などを搭載しセルフホスト可能
Markdown形式でのメモ帳やナレッジベースをローカルで構築、ブラウザでプレビュー表示を見ながら編集できる無料かつ軽量でプライバシー保護を重視したノート作成アプリ「NoteDiscovery」が公開されています。
gamosoft/NoteDiscovery: Your Self-Hosted Knowledge Base
https://github.com/gamosoft/NoteDiscovery
https://www.notediscovery.com/
◆デモサイト
以下のデモサイトでNoteDiscoveryを試すことができます。
https://gamosoft-notediscovery-demo.hf.space/
◆インストール方法
今回はWindows 11のPowerShellとDocker Desktopを用意した環境で構築します。任意のフォルダで以下のコマンドを実行して、NoteDiscoveryの作業フォルダとデータフォルダを作成してフォルダに移動します。
mkdir notediscovery\data; cd notediscovery
dockerコマンドを実行して、NoteDiscoveryを起動します。
docker run -d --name notediscovery -p 8000:8000 `
-v /data:/app/data `
ghcr.io/gamosoft/notediscovery:latest
ブラウザで「http://localhost:8000」にアクセスすると、NoteDiscoveryのトップページが表示されます。
◆NoteDiscoveryの主な機能
・完全なプライバシー保護
ノートはサーバーから外部に送信されず、データの完全な所有権とプライバシーを確保。
・完全無料
サブスクリプションや機能解放のための追加料金は不要で、オープンソースとして提供。
・LaTeX数式の表示
数学や科学のノートに必須な数式をMathML・LaTeX・AsciiMathをブラウザで表示するためのJavascriptライブラリ「MathJax」を用いて表示。
・図表作成
Mermaid構文でフローチャートやマインドマップ、図表を作成可能。
・コードハイライト
プログラミング言語のコードをハイライト表示する機能。
・スマートタグ
ノートの冒頭にタグを記述することで、サイドパネルにタグの一覧が表示されます。
・ノートテンプレート
会議メモや日記などで便利な、現在の日時が挿入された状態で新規ノートを作成できるテンプレート機能。
・グラフビュー
内部リンクによる各ノート間の関連性を可視化。
・シンプルなストレージ
フォルダとmdファイルによるシンプルな保存形式でバックアップも簡単。
・テーマ
ダークモードやライトモードを含む8つの組み込みテーマおよびカスタマイズが可能。
・お気に入り
お気に入りのノートにスターを付けるとサイドバーに一覧で表示。
・アウトラインパネル
サイドパネルにノートの見出し一覧を表示、見出しをクリックするとノート内の該当箇所に移動。
・アプリとしてインストール
PWA対応でデスクトップやスマホにインストールして単独アプリとして利用可能。
・多言語対応
日本語・ドイツ語・英語・スペイン語・フランス語・イタリア語・ロシア語・スロベニア語・中国語（簡体字）に対応。
・拡張可能
プラグインシステムでカスタム機能や統合を追加可能。
なお、NoteDiscoveryにはマルチユーザー機能はなく、パスワードによるアクセス制御のみ可能です。さらにHTTPSでのアクセスを行うためには別途リバースプロキシの構築が必要となります。