大島優子、家族旅行のこだわり明かす 「子どもが安全に楽しめる場所で」
俳優の大島優子さん（37）が、15日から配信される旅行予約サイトの新WebCMに出演。インタビューでは、家族旅行での行き先のこだわりを明かしました。
大島さんは、2021年7月に俳優の林遣都さん（35）との結婚を発表。その後、2023年1月に第1子、2025年5月には第2子の誕生を報告しています。
■大島優子 海外旅行でのハプニング
インタビューで、“家族旅行の頻度”について聞かれた大島さんは「1ヶ月に1回は行っていると思います。温泉が大好きで夏も冬も行きますし、一番最近はミカン狩りに行きました。眺望が良い露天風呂にも入って、最高でした」とコメント。
また、セブ島へ家族で旅行した時を振り返り、「上の子がまだ小さい頃に行ったのですが、行く直前にお水は水道水ではなくペットボトルのものを飲んだほうが良いという情報を見て、かなり気を付けました。気を付けたのですが、最終日、見事に私だけ高熱を出し体調を崩してしまいました」と海外旅行でのハプニングを明かしました。
■家族旅行のこだわり
さらに、小さい子どもとの家族旅行の大変さにも触れ「独身でひとり旅していた時は慣れていますし、どうにかなる精神でした。でも家族ができてからは、子どもは待っていられないしトラブルが起きた際の対処も大変なので、家族旅行の際は念には念を入れて、事前に夫婦でかなり調べます。ただ旅行先に着いたら、その場のノリであっちへ行って、こっちへ行って、と楽しんでいます」と語りました。
また、旅行先の選び方について大島さんは「子どもが安全に楽しめる場所であるということは必須です。その上で大人も楽しめる場所を選びます。我が家の場合、大人の楽しみは食です。夫婦ともに、旅先での一番の楽しみが食事なんです（笑）。特にビュッフェが大好きで」とし、「小さい子どもがいるので、それに加えて宿の敷地内や近隣に、子どものアクティビティからグルメまで全てがそろっていると嬉しいですね」と語りました。今回、大島さんは旅行予約サイト『じゃらん』WebCM「予約するもの」篇、「いい旅」篇に出演しています。