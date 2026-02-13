現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が13日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。

球界きっての好角家でもある落合氏。大相撲観戦歴は60年以上で、テレビ画面に映る力士の名前をアナウンサーが読み上げることで「これはこういう字なんだ。小学校に入る前に一通り漢字は読めた」と、大相撲中継で漢字を覚えたことを懐かしそうに明かした。

そんな落合氏が最強の力士に選んだのは「やっぱり優勝回数の一番多かった（元横綱）白鵬なんだよ。でも白鵬と北の湖がやったら、どっちが勝つんだろうなあ。そうやって見ていくと分からないだよ。歴代の横綱と（相撲を）取らせたらどうなるのかな。取らせてみたいなってふうに思っちゃうんだよな」と“夢の対決”を思い浮かべた。

お気に入りの“推し力士”には安青錦をあげ、「元レスリング選手だから取り組みの重心が低い。あのくらい低かったら下半身に相当ダメージがあるはずなんだけども、レスリングをしていたおかげで相当重心の低い相撲を取る。あれで立ち合いがもうちょっと強く当たれるようになれば、もっと強くなれると思う」と話した。

話は力士たちが食べる「ちゃんこ」の話題にも。スタッフに「なんで、ちゃんこというか知ってる？」と逆質問。「ちゃんって親なんだって。ちゃんは親。こは子。親方と子（弟子）食べるから、ちゃんこなんだって」と、マメ知識も披露した。