ファーウェイ・ジャパンは、イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeClip 2」を2月20日に発売する。価格は2万7280円。クラウドファンディングで支援総額1億2600万円超を記録した製品の一般販売となる。

「FreeClip 2」は前モデルから装着感や音質が大幅に向上した次世代モデル。形状記憶合金を使用した独自の「C-bridge」の外装素材に液体シリコーンが採用され、肌への優しさと約25％向上した弾性が両立された。重さは片耳約5.1g、体積は約11％小型化されており、長時間の装着でも締め付けを感じにくい設計となっている。

音質面では、自社開発の10.8mmデュアル振動板ドライバーを搭載。最大音量が約2倍となり、低音から高音まで迫力のあるサウンドを実現している。また、同社製イヤホンで初めてNPUを搭載し、より繊細なオーディオ体験が可能になった。

利便性を高めるスマート機能も強化された。左右の耳を自動識別する機能に加え、新たに落下検知機能が備わった。装着中に一方が落下して衝撃を感知すると、もう片方のイヤホンからアラート音が鳴る。操作系では、耳の後ろにフィットする「コンフォートビーンズ」へのスライド操作が追加され、音量調整や曲送りがより確実に行えるようになった。

バッテリー駆動時間は、イヤホン単体で最長9時間、充電ケース併用で最大38時間。約10分の充電で最大3時間の再生ができる急速充電に対応する。防水防塵性能は前モデルのIP54からIP57へと強化された。

カラーはブルーとブラックに加え、ホワイトを加えた3色展開。専用アクセサリー（全3種）を同梱した数量限定モデル「Jewel Edition」も同価格の2万7280円で発売される。

ブルー

ブラック

ホワイト

Jewel Edition

公式サイトのほか、Amazon.co.jp、楽天市場、ヤフーショッピング、TikTokショップで販売する。またエディオン、ビックカメラ、ヨドバシカメラ、e☆イヤホンでも取り扱われる。

あわせて購入から30日以内にシリアルナンバーを登録することで、1年間の「イヤホン紛失サポート」が無料になるキャンペーンも実施している。