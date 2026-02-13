【13歳 年の差夫婦】意外な素顔と「大波乱の共同作業」：家、ついて行ってイイですか？
2月1日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、「豊洲 千客万来」（東京・江東区）で出会った、ゆうきさん（40）、あいこさん（27）ご夫妻の家について行きました。
【動画】13歳 年の差夫婦…意外な素顔と「大波乱の共同作業」
取材時、「豊洲 千客万来」の土曜朝市で開かれていた“魚の詰め放題”で、2人組の男性を発見！ 「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、「家来ます？」とゆうきさん。
するとここで、妻・あいこさんとベビーカーに乗った生後4カ月の息子さんが登場！
無事にあいこさんの許可をいただくことができました。
あいこさんは現在、豊洲市場で行われている「魚さばき講座」に通っています。
家賃30万円、2LDKのお家は親戚の持ち物で、今はゆうきさん夫妻が借りて住んでいます。
あいこさんはメーカーの営業を担当しており、現在は育休中。ゆうきさんは前職でクラフトビールを造る仕事に携わっており、その時にクラフトビールと食べ物をペアリングするセミナーを開催。あいこさんはセミナーのお客さんでしたが、ゆうきさんが一目惚れしたそう！
ゆうきさんはあいこさんより13歳年上ですが、「初めて会った時、ひと回り年が違うと思わなかった。“こういう人と結婚しそうだな”と思った」とあいこさん。
毎日の料理はあいこさんが担当しています。ここで、「魚さばき講座」に通っているあいこさんが、練習の成果を見せてくれることに！ 若干、危なっかしい手つきではありますが、その腕前を「めちゃくちゃ上手だ！」と自画自賛するあいこさん（笑）。
しかし、手をケガした様子で流血してしまい、途中でゆうきさんにバトンタッチします！
ゆうきさんは三枚おろしにした魚をガスバーナーで炙ろうとしますが、今度は火の出し方や消し方が分からず、てんやわんや！ 苦戦しながらも、何とかバーナーの消火に成功しました。ここで「2人とも見切り発車タイプ？」と取材D（笑）。
いろいろあったものの、夫婦の共同作業で出来上がったお刺身（アジとイトヨリダイ）はおいしそう！ 早速、夫婦で味見をしますが……
一方のあいこさんは、「でもすごくおいしい！ 上手に炙ってる」とステキな笑顔で超ポジティブ！
あいこさんはやりたいことが多いそうで、「寿司職人になりたい」という願望も！
「お寿司が大好きなので、握れたら楽しいだろうな」とあいこさん。「魚さばき講座」に通っている理由を明かしてくれました。
「豊洲千客万来」土曜朝市でゆうきさん、あいこさんご夫婦の家について行ったら…寿司職人になるかもしれない女性の第一歩を見ることができました。
日曜夜8時50分からは、「家、ついて行ってイイですか？」を放送！
