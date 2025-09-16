米株式市場でダウ平均が下げに転じる中、ドル円も再び戻り売りが強まっており、１５２円台半ばに下落している。一時１５３円台後半まで買い戻されていたものの、上値が重くなっている印象も出ている。



前日の米雇用統計は堅調でＦＲＢの追加利下げ期待が後退していたが、ドル高は強まらなかった。ドル円も１５２円台前半まで一時下落していた。



そのような中、ドル円の上値期待はなお根強いものの、投資家のセンチメントに若干変化も見られており、積極的に上値を追うのではなく、下値での押し目買いに切り替えているとの指摘も出ている。



ドルのプットオプション（売る権利）への需要が堅調で、リスクリバーサルもドル安への警戒感が反映されているとも述べている。



USD/JPY 152.49 EUR/USD 1.1867 GBP/USD 1.3625



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト