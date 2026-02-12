２／14浦和戦でFC東京バージョンの『熱狂開幕ブランケット』を来場者先着３万人に配布!!
来場者にビッグなプレゼントだ。
2026年２月14日開催のＪ１百年構想リーグ、FC東京対浦和レッズ戦 (15時キックオフ／味の素スタジアム)で、FC東京バージョンの『熱狂開幕ブランケット』を来場者先着３万人に配布する。
ブランケットのデザインには、日本が世界に誇るサッカー漫画『キャプテン翼』、近年国内外で絶大な人気を誇る『ブルーロック』『アオアシ』が共演。シーズン移行という大きな転換点を経て、Ｊリーグが今後さらに成長し、世界を驚かせるという意思を、この３作品の主人公が放つ力強いシュートと重ね合わせ、メッセージとして発信している。
今回のイベントについて、長倉幹樹も以下のようにコメントしている。
「２月14日は味の素スタジアムで浦和レッズとのホームゲームです。当日は、ご来場者の先着３万名様に人気サッカー漫画とコラボをした『開幕熱狂ブランケット』をプレゼントします。FC東京カラーのブランケットをぜひゲットしてください。
シーズンが開幕し、２試合続けてホームゲームで戦えることがとても心強いです。青赤の声援に応えるため、浦和戦こそは90分で試合を決着できるように得点でチームに貢献したいと思います。２月の寒さに負けない熱い試合、味スタ全体が熱狂に包まれるようなプレーをみなさんに届けたいと思います。ともに熱くなりましょう!」
