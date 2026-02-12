スパイシー手羽餃子＆海老マヨ！ヴォルケイニア・レストラン“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニュー

東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！

ミステリアスアイランドの地熱発電所にある「ヴォルケイニア・レストラン」には、イベント開催に先駆けて2026年4月8日より、お酒によく合うスパイシーなメニューが登場します。

ミステリアスアイランドのクルーたちに愛される中華レストランで提供される、食欲をそそる2つのメニューを紹介します☆

ヴォルケイニア・レストラン“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”メニュー

販売期間：2026年4月8日〜2026年6月30日

販売店舗：東京ディズニーシー「ヴォルケイニア・レストラン」

スパイシー手羽餃子

価格：800円

ジューシーな手羽餃子に、自家製のミックススパイスをたっぷりとまぶした一品。

スパイシーな香りが食欲を刺激し、ビールやワインとの相性も抜群です。

付け合わせのマッシュポテトや、コクのある黒胡麻ソースと一緒に味わうことで、味の変化も楽しめます。

海老のスモーキーマヨネーズ風

価格：800円

プリプリの海老のフリットに、スモーキーな香りとマヨネーズ風味のソースを合わせたメニュー。

マヨネーズのまろやかさと燻製の香りが絡み合い、奥深い味わいに仕上げられています。

アクセントに加えられた唐辛子の辛味が、海老の甘みを引き立てます。

テイスティングセレクション

価格：1,800円

上記で紹介した「スパイシー手羽餃子」または「海老のスモーキーマヨネーズ風」のどちらか1品と、ワインセットを組み合わせたお得なセット。

スパイシーな料理とワインのマリアージュを、ミステリアスアイランドの独特な雰囲気の中で楽しめます。

ワインセット

価格1200円

白ワイン/ハンガリー、オレンジワイン/スペイン

ワインセット単体の販売もあります。

お酒が進む、スパイシーで香り高い中華風メニュー。

東京ディズニーシー「ヴォルケイニア・レストラン」にて提供されるスペシャルメニューの紹介でした。

