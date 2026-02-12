テイスティングを楽しめる特別なセットも！カフェ・ポルトフィーノ“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニュー

東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！

メディテレーニアンハーバーの漁村をイメージしたレストラン「カフェ・ポルトフィーノ」では、イタリアの港町らしい本格的な地中海料理が登場します。

ワインとの相性を追求した多彩なサイドディッシュや、テイスティングを楽しめる特別なセットが、2026年4月10日より順次発売されます。

カフェ・ポルトフィーノ“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニュー

販売期間：2026年4月10日から2026年6月30日（一部メニューを除く）

販売場所：メディテレーニアンハーバー「カフェ・ポルトフィーノ」

カフェ・ポルトフィーノでは、新鮮なシーフードを活かしたフリットやサラダ、彩り豊かなカプレーゼなど、バラエティ豊かなサイドメニューがラインナップされています。

お酒をメインに楽しみたいゲストのために、ソムリエが厳選したイタリア産ワインとのペアリングセットも用意されています。

素朴ながらも贅沢な味わいの数々は、“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”での「食の旅」をより本格的なものにしてくれます。

カプレーゼ

価格：600円

トマト、モッツァレッラ、オリーブ、バジルを1つのカップに凝縮した、手軽に楽しめるカプレーゼです。

別添えのオリーヴオイルをかけていただくことで、フレッシュな素材の旨味がより一層引き立ちます。

タコのフリットとシーフードサラダ

価格：800円

販売期間：2026年4月10日から2026年9月14日

地中海沿岸をイメージし、レモンでさわやかに仕上げたシーフードサラダです。

アクセントとして添えられたタコのフリットが、味と食感に楽しい変化をもたらしてくれます。

イカスミのアランチーニとシュリンプフリット

価格：800円

コク深いイカスミリゾットを使用したライスコロッケ「アランチーニ」と、スパイシーなシュリンプフリットの組み合わせです。

イタリアのストリートフードを彷彿とさせる、ワインやビールが進む一皿です。

テイスティングセレクション

価格：1,800円

内容：イカスミのアランチーニとシュリンプフリット または タコのフリットとシーフードサラダ、スパークリングワインセット

お好みのサイドディッシュと、イタリア産スパークリングワインをセットで楽しめる贅沢なセレクションです。

港の活気を感じながら、自分だけのお気に入りの組み合わせを見つける旅に出かけてみてください。

スパークリングワインセット

価格：1,000円

内容：スパークリングワイン（イタリア）、ロゼワイン（イタリア）

イタリア産のスパークリングワインとロゼワインを、飲み比べ形式で楽しめるセットです。

イベントロゴがあしらわれた特別な容器で提供され、フェスティバル気分を一層高めてくれます。

漁師たちの活気あふれるレストランで、地中海の豊かな恵みを心ゆくまで堪能できます！

“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”ならではの洗練されたイタリアンの味わいをぜひ楽しんでくださいね☆

カフェ・ポルトフィーノ“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニューの紹介でした。

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

