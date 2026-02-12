声優・鈴村健一、しばらく休養へ 適応障害の診断「静養に専念」
声優の鈴村健一（51）が、医師からの適応障害の診断を受け、しばらく静養に専念し、休養することが12日、代表を務める所属事務所「インテンション」の公式サイトで発表された。
【Xより】適応障害で休養する鈴村健一 経緯全文
サイトでは「鈴村健一休養に関してのお知らせ」とし、「平素より鈴村健一へ温かいご声援をいただきまして、誠にありがとうございます。弊社所属の鈴村健一ですが、体調不良が続き、医師より「適応障害」と診断されました。医師の診断結果をもとに、当面の間、静養に専念することとなりました」と説明。
続けて「今後につきましては回復を最優先とし、活動再開につきましてはあらためてご報告申し上げます」とし、「いつも応援してくださっている皆さま、ならびに各関係者の皆さまには多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
鈴村の体調不良については以前、2024年5月に体調不良のため休養を発表し、その後、2024年7月に活動再開を発表していた。
鈴村はアニメ『機動戦士ガンダム SEED DESTINY』シン・アスカ役、『銀魂』沖田総悟役、『鬼滅の刃』蛇柱・伊黒小芭内役、『黒子のバスケ』紫原敦役、『宇宙戦艦ヤマト2199』島大介役、『銀河英雄伝説 Die Neue These』ヤン・ウェンリー役などで知られる人気声優で、アーティスト活動もしており、多くのラジオ番組のパーソナリティも担当。
また、中村悠一、東山奈央、内田雄馬ら人気声優が所属する声優事務所「インテンション」の代表も務めている。
