自民党の法務部会と司法制度調査会の合同会議に出席した（手前左から）森元法相、稲田朋美衆院議員ら。右奥は鈴木前法相＝7日午後、東京・永田町の党本部再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を審査する自民党の法務部会と司法制度調査会の合同会議が7日、党本部で開かれた。検察抗告を原則禁止とする再修正案が、法務省側から提示された。「審理の長期化を招いている」として全面禁止論を唱える議員の納得を得て了承に至るかどうか