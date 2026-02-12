河村勇輝がＧリーグキャリアハイの34得点！…ノールックパスなどアシストでも魅せるも終盤に逆転許す

2月12日（現地時間11日）、ナウ・アリーナで行われたグランドラピッズ・ゴールド戦に、ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝が先発出場した。

第1クォーターはわずかにリードを許したものの、続く第2クォーターには河村がこのクォーターだけで11得点を挙げ、アシストで味方のシュートを演出。前半だけで15得点13アシストのダブルダブルを記録し、チームを勢いに乗せ2ケタリードで試合を折り返す。

後半に入ると3ポイントの調子が上がり、さらに加点。ノールックの背面パスでディフェンスを欺くなどアシストでも魅せたものの、最終クォーター終盤に相手の反撃を受け逆転を許す。河村もフリースローや3ポイントを沈め反撃を見せたものの、一歩及ばず4点差で敗れた。

河村はゲームハイの34得点16得点8リバウンドで、Gリーグキャリアハイの得点を記録。6本中3本の3ポイントを沈めている。マック・マクラングも30得点とガード陣が躍動を見せたものの、第4クォーターの失速が響き勝利を逃した。

ウインディシティ・ブルズの次戦は同カードで明日10時から行われる。

■試合結果



ウィンディシティ・ブルズ 131－135 グランドラピッズ・ゴールド（＠ナウ・アリーナ）



WCB｜30｜43｜38｜16｜＝131



GRG｜33｜29｜31｜38｜＝135