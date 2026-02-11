2月10日、神木隆之介が結婚を発表。祝福ムードが広がるなか、同じ “元子役” タレントたちの今後にも注目が集まっている。

「この日、所属事務所の公式サイトを通じて結婚を発表した神木さん。相手が一般女性であることを明かしつつ、『これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります』とのコメントを出しています」（芸能記者）

これまであまり浮いた噂がなかった神木の結婚を受け、次に関心が向けられているのが、もう一回り下の “子役黄金世代” たちの将来だ。

「2004年生まれで、現在21歳の本田望結さん、鈴木福さん、芦田愛菜さんといった面々です。年齢的には恋愛の噂や、早ければ結婚の話題が出てきても不思議ではありませんから」（同）

そのなかでも、とりわけ注目を浴びたのが芦田だった。X上でも

《神木君が結婚するってことは、あと何年かで、芦田愛菜が結婚するってことだな》

《芦田愛菜の結婚が発表されたら私も会社休みます》

といった声がある。芸能記者が語る。

「芦田さんは、完璧なまでのクリーンなイメージを保っています。実際、これまで恋愛や熱愛報道がほとんど聞こえてきませんでした。今後、もし報じられたとして、交際相手の言動やイメージによっては本人の評価に影響が及ぶ可能性もありますが、結婚という形であれば、大人の選択として歓迎されるでしょう」

ノースキャンダルの芦田が、女優業と並行して力を入れているのが大学生活だ。ただ、その学科が気がかりだという。

「芦田さんは2023年に慶應義塾女子高等学校を卒業後、慶應義塾大学法学部政治学科へ進学。

同学科は政治思想や日本政治、国際政治など専門性の高いカリキュラムで知られ、橋本龍太郎元首相や甘利明自民党元幹事長、長島昭久衆議院議員、和田政宗参院議員らを輩出してきた、政界と非常に縁の深い学科です」（前出・芸能記者）

この進路を受け、Xでは《芦田愛菜さんって、法学部政治学科なんだ? それなら将来は政治家だね！》と、将来の政界進出を熱望する声も上がっている。

「当時、一部では医学部を目指しているとも報じられましたが、高校入学時から法学部政治学科を志望していたそうです。また、この学科は政治だけでなく、人文科学、自然科学なども学べることから、読書好きの芦田さんにとってピッタリだったようです。

2019年、芦田さんは『天皇陛下御即位をお祝いする国民祭典』でメッセージを述べたほか、昨年12月には国連開発計画（UNDP）の国内親善大使として英語スピーチを披露。言葉選びが的確で、聴衆の心に届く話し方ができるわけですから、政治家に必要な資質は十分に感じます」（同）

芦田が迎える次のターニングポイントは、どんな形になるのだろうかーー。