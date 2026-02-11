2026年はフルーツティー旋風！コンビニやゴンチャで話題の最新トレンドを徹底解剖

食と暮らしを発信するオレぺが、専門家への取材を通して探る2026年のトレンド。次に注目したいのが、〈フルーツティー〉の広がりです。

紅茶にフルーツを掛け合わせた一杯は、専門店の定番を起点に、市販飲料やコンビニ商品へと裾野を拡大中。季節を先取りするように動き始めているこの流れについて、食のプランナー・丸山千里さんに話をうかがいました。

酷暑の味方！ 広がるフルーツティー旋風

●ゴンチャ https://www.gongcha.co.jp/ ●サントリー〈クラフトボス世界のTEA〉／サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/ ●キリン〈午後の紅茶 FRUITS ＆ ICE TEA〉シリーズ／キリンお客様相談室 https://www.kirin.co.jp/customer/

広く台頭しそうなのがフルーツティー。サントリー〈クラフトボス世界のTEA〉や、キリン〈午後の紅茶 FRUITS ＆ ICE TEA〉シリーズなど、新商品が続々登場し、「ゴンチャ」でもマンゴーやピーチなどの 〈ティーエード〉が根強い人気。暑い夏に活躍、間違いなし！

「ゴンチャやスターバックスで話題だったティー×フルーツが、コンビニ商品や大手飲料メーカーによってトレンドが強化され、さらに広がる予感です」（丸山さん）

すっきり飲めて、気分も少し新鮮に。次に手に取る一杯は、フルーツティーになるかもしれません♪

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）

予測してくれたのは……丸山千里さん

食のプランナー、フードクリエイター。 全国各地の生産地をめぐりながら、レシ ピ・商品開発や日本酒・焼酎ペアリングを 手がける。料理人コンペティション「RED U-35 2025」準グランプリ受賞。