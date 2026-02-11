普段はめったに吠えないのに、ワクチン接種後に激怒しながら吠え始めたワンコ。心配になって病院で診てもらったら、予想外の診断名を告げられて…？投稿は記事執筆時点で41万7000回再生を突破し、「最高」「そんな診断名あるんだ笑」といった声が寄せられています。

ワクチン接種後、ワンコに異変が…

TikTokアカウント「omugi_0728」に投稿されたのは、トイプードルの「むぎ」君がワクチン接種を受けた日の様子です。むぎ君はチクっと注射される瞬間には怖がっていたそうですが、なんとか耐えてくれて無事にワクチン接種が完了したそう。

ところが動物病院から帰ってきてケージの中で休ませていたら、普段は吠えないむぎ君が「ワンッワンッ」と全力で吠え始めたとか！さらに前足をベシベシと動かして地団駄を踏んだり、不満そうなお顔でふんぞり返ったりして、怒りを露わにしていたといいます。

衝撃の診断結果に爆笑

むぎ君が激怒する様子をTikTokに投稿したところ、ワクチンの副反応を疑うコメントが寄せられたそう。飼い主さんが心配になって、むぎ君を病院に連れて行ってみたら…？

獣医師から告げられた診断名は、なんと『根に持っている』だったとか！どうやらむぎ君は「あのチクってするやつ、すごく痛かったんだけど！許さないから！」と訴えていただけのようです。

予想外の診断結果に、ホッと一安心…。そしてむぎ君が可愛い顔して根に持つタイプだと判明したことが面白くて、思わず笑ってしまいますね。

この投稿には「かわいすぎるw」「まさかの根に持ってるw」「根に持ってたらまた病院に連れてかれてｗ可哀想だけど面白い」「何ともなくて良かったですね」といったコメントが寄せられています。

普段はとても温厚

ワクチン接種後は荒ぶっていたむぎ君ですが、普段はめったに怒らない温厚な子なのだそうです。飼い主さんがご飯をあげるのを忘れていた時も、むぎ君は怒ったり鳴いてアピールしたりせずに、じっとお座りして待っていたとか。その穏やかさや辛抱強さは、見習いたいくらい素敵ですね！

むぎ君の可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「omugi_0728」をチェックしてくださいね。

