【すき家】「発売から13日で品切れ」と昨年想定を上回る人気を集めた「ローストビーフ丼」が復活
牛丼チェーン店「すき家」は、昨年、あまりの人気の高さで「全国的な品薄状態」、「発売から13日で品切れ」などと話題を集めた「ローストビーフ丼」を、2026年2月17日（火）午前9時から、期間限定で再販売する。※文中価格は全て税込表記
【商品画像】同時販売となる「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」はこちら
丼の主役は、低温でじっくり加熱し、やわらかい食感に仕上げたローストビーフ。刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレとライスの相性が抜群の一品。たまごのコクや、ホースラディッシュ（西洋わさび）の辛みで、味変も楽しめる。
また、今回は、サワークリームソースとスライスオニオンをトッピングした「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」も新登場する。さっぱりとした味わいのサワークリームソースやオニオンと、濃厚な醤油ダレのかかった肉が絡むことで、さらにライスが進むという。
全国のすき家、1,967店舗で販売予定。販売終了時期は未定。〈商品概要〉
【ローストビーフ丼】
（並盛）890円
（ごはん大盛）940円
（特盛）1,490円
（メガ）2,040円
【サワークリームオニオン・ローストビーフ丼】
（並盛）980円
（ごはん大盛）1,030円
（特盛） 1,580円
（メガ） 2,130円
