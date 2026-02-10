【すき家】「発売から13日で品切れ」と昨年想定を上回る人気を集めた「ローストビーフ丼」が復活

牛丼チェーン店「すき家」は、昨年、あまりの人気の高さで「全国的な品薄状態」、「発売から13日で品切れ」などと話題を集めた「ローストビーフ丼」を、2026年2月17日（火）午前9時から、期間限定で再販売する。※文中価格は全て税込表記

【商品画像】同時販売となる「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」はこちら

丼の主役は、低温でじっくり加熱し、やわらかい食感に仕上げたローストビーフ。刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレとライスの相性が抜群の一品。たまごのコクや、ホースラディッシュ（西洋わさび）の辛みで、味変も楽しめる。

また、今回は、サワークリームソースとスライスオニオンをトッピングした「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」も新登場する。さっぱりとした味わいのサワークリームソースやオニオンと、濃厚な醤油ダレのかかった肉が絡むことで、さらにライスが進むという。

全国のすき家、1,967店舗で販売予定。販売終了時期は未定。

〈商品概要〉

【ローストビーフ丼】

（並盛）890円

（ごはん大盛）940円

（特盛）1,490円

（メガ）2,040円

【サワークリームオニオン・ローストビーフ丼】

（並盛）980円

（ごはん大盛）1,030円

（特盛） 1,580円

（メガ） 2,130円

