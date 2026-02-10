「愛子さまはこれまでにファーバッグをお持ちだったことはありますが、アニマル柄のバッグを選ばれたのはとても珍しい。ホワイトとブラックのゼブラ柄と言っていいと思います。ゼブラと言ってもブラックの部分が多く、シックな柄でした」

【写真】雅子さまがレオパード風アニマル柄のワイルドなシャツをお召しに

愛子さまはモノトーンコーデに“ゼブラ柄”を

2026年を迎え、多くの新年行事に出席された天皇皇后両陛下の長女・愛子さま（24）。1月23日には皇宮警察の年頭視閲式にご一家そろってお出ましになった。この日の愛子さまのファッションは、ホワイトとブラックのモノトーンで、ロングコートにショートブーツもブラックで揃えられていた。この装いにあわせて愛子さまがお持ちになったゼブラ柄のバッグについて、ファッション評論家の石原裕子氏は冒頭のように話した。

愛子さまがファーバッグをお持ちになった機会は何度かある。そのうちのひとつは、2022年末に映画『Dr.コトー診療所』の地域医療支援チャリティー上映会に臨席されたときのこと。

“ファーバッグ”で夜の雰囲気に合った華やかな装い

愛子さまは全身をピンクベージュ系に統一したスタイルでお出ましになり、ツイードジャケットに、ふわふわのファーバッグを合わせられた。愛子さまがお好きなガーリーテイストながら、夜の会場の雰囲気に合った華やかな装いだった。ご一家3人で色のトーンを合わせた“リンクコーデ”をなさっていた。

今年の年頭視閲式では、一見両陛下がブルー系の“リンクコーデ”をなさっているようにもお見受けしたが、雅子さまがお召しになったロイヤルブルーのマニッシュなコートの襟がベルベットのような質感のブラック仕立てになっており、愛子さまのお召し物と自然に調和して、お三方の一体感を演出されていたのではないだろうか。

「愛子さまのファッションに対するお気持ちが少しずつ変化していらっしゃるのではないかと拝察します。たとえば、愛子さまは一般参賀では控えめなパールのブローチをお召しになることが多かったですが、今年はパールとオニキス（黒い宝石）があしらわれた優美なブローチを選ばれました。ジュエリーやバッグひとつをとっても、どういうものを身につけるとご自分らしさを示すことができるかについて、楽しみながら意識なさっているのではないでしょうか」（前出・石原氏）



1月2日、新年一般参賀での愛子さま ©時事通信社

雅子さまも意外すぎる“アニマル柄”姿で…

雅子さまといえば、かつてアニマル柄を颯爽と着こなしていらしたことを覚えている人も多いのではないか。

雅子さまがショートカットにされていた時期に、レオパード風のアニマル柄がデザインされたワイルドなシャツをお召しになっていたことがあり、ロング丈ジャケットからさりげなくのぞくレオパード風の柄がアクセントになっていた。小物使いには雅子さまのセンスが光り、ご婚約中の「お妃教育」に向かうときも、エルメスのスカーフなどをいろいろな結び方にアレンジして楽しまれていたことが思い出される。

2025年11月には初の海外公式訪問として、ラオスを訪れられ、国際親善に務められた愛子さま。お若い頃の雅子さまの影響を受けながらも、愛子さまらしいファッションスタイルを見つけられることだろう。そして両陛下は、6月にオランダとベルギーを訪問される方向で調整が進められているという。ご一家にとっての思い出の地であり、節目の歴訪となりそうだ。

（佐藤 あさ子）