°ìÄÌ¤ÎLINE¤ÇÆÍÁ³¤ÎÊÄÅ¹
£±·î30Æü¤Î21»þ¡¢ÎóÅç³ÆÃÏ¤Ë¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ø¥Þ¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡Ù¤ÎÁ´21Å¹¤¬ÆÍÇ¡ÊÄÅ¹¤·¤¿¡£¶ÈÌ³Ï¢Íí¤È¤·¤ÆºßÀÒ¥¥ã¥¹¥È¤ËÆÏ¤¤¤¿LINE¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ñ¶âÆñ¡×¤¬ÊÄÅ¹¤ÎÍýÍ³¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç¼ê¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆÍÁ³¤ÎÁ´Å¹±Ä¶È½ªÎ»¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ï¡¢SNS¤Ê¤É¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢¶È³¦¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
21Å¹¤â¤Î°ìÀÆÊÄÅ¹¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Áí¹©Èñ10²¯±ß¤ò¤«¤±¤¿¹ë²ÚÅ¹ÊÞ¡Ø¥Þ¥ê¥óµÜÅÂ ¿å¸ÍÅ¹¡Ù¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Å¹¤Ï¡Ç22Ç¯£µ·î¤Ë¡Ø¥Þ¥ê¥ó¥Ö¥ë¡¼¿å¸ÍÅ¹¡Ù¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¤½¤Î¸å¡Ø¥Þ¥ê¥ó¿å¸ÍÅ¹¡Ù¤ËÅ¹Ì¾¤òÊÑ¹¹¡£¡Ç25Ç¯£··î¤Ë¡Ø¥Þ¥ê¥óµÜÅÂ ¿å¸ÍÅ¹¡Ù¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¥Þ¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î´ú´ÏÅ¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥½¡¼¥×¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ìÀÆÊÄÅ¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ç12Ç¯¤ÎÅìµþ¡¦µÈ¸¶¤Ç£¸Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥°¥ë¡¼¥×¡Ù¤ÎÎã¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ÏÇä½ÕËÉ»ßË¡°ãÈ¿¡Ê¾ì½êÄó¶¡¡Ë¤Ë¤è¤ëÅ¦È¯¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¤è¤ê°ÊÁ°¤Î·Ð±Ä²ñ¼Ò¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿´ûÆÀ¸¢¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¤ÈÅö¶É¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¤ÏÌó630¿Í¤â¤Î¥½¡¼¥×¾î¤¬¿¦¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤âÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼º¶È¤·¡¢Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤¦¤Ï¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸µ¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï°ÜÀÒÀè¤òÉ¬»à¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Â¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞÊª·ï¤¬¤¹¤Ç¤ËÇäµÑ¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥½¡¼¥×¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤òºÆ³«¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¡¢Ê¡°æ¤Ç¤Ï¸©Æâ¤«¤é¥½¡¼¥×¤¬¾Ã¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¥Þ¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤È¤¤Ë·Ð±ÄÆñ¤Ë¶ì¤·¤àÃÏÊý¤Î¥½¡¼¥×¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢Ê¡°æ¡¢ÅÚ±º¡¢·§ËÜ¡¢Íº¶×¡¢É±Ï©¤Ê¤É¤ØÅÜÅó¤ÎÀª¤¤¤Ç¡Ø¥Þ¥ê¥ó¥Ö¥ë¡¼ÀéÍÕÅ¹¡Ù¡Ø¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×Ê¡¸¶Å¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿·ÏÎó¤Î¥½¡¼¥×¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¸·¤·¤¤»þÂå¤Ë¡¢»ñËÜÎÏ¤Î¤¢¤ëÂç¼ê¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
ºÇ¶á¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤ò¤·¤¿³°´Ñ¤Î¥½¡¼¥×¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÏÀÖ¡¢ÀÄ¡¢²«¤È¤¤¤Ã¤¿¸¶¿§¤òº®ºß¤µ¤»¤¿¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÀéÍÕºÇ°ÂÃÍ 40Ê¬9900±ß Áí³Û¡×¡ÖÃÓÂÞºÇ°Â 40Ê¬£±Ëü±ß¡×¤Ê¤É¤Èà°Â¤µá¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÊ¸¸À¤òÊÂ¤Ù¡¢µÒ¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤â¤¤¤¿¡£
à¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤Ä³°´Ñá¤ÈàÄã²Á³Êá¤ÇÂ¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤ò¤È¤é¤¨¡¢àºÇ¤âÊÄÅ¹¤«¤é±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ëá¤ÈÃ¯¤â¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¡£
±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö´¿³Ú³¹¤ÎÄë²¦¡×
¥Þ¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö´¿³Ú³¹¤ÎÄë²¦¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿¹²¼·Ê°ì»á¤¬Î¨¤¤¤ë¡Ö¿¹²¼¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥¯¥é¡Ø¥ê¥ó¥ê¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡¢¥Þ¥ó¥¬µÊÃã¡Ø¥Þ¥ó¥Ü¡¼¡Ù¡¢¸Ä¼¼¥Ó¥Ç¥ª¡Ø¶âÂÀÏº¡Ù¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼»ÜÀß¡Ø¥í¥Ü¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¡¢¥é¡¼¥á¥ó¡ØÇîÂ¿É÷Î¶¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂ¿¶È¼ï¤òÅ¸³«¡£¤½¤Î·Ð±Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡ÖÌë¤Î¤æ¤ê¤«¤´¤«¤éÊè¾ì¤Þ¤Ç¡×¤È¶²¤ì¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿¹²¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ç00Ç¯ÂåÁ°È¾¤Î¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤Ï¡ÖÆÈ¤ê¾¡¤Á¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌµÎÁ°ÆÆâ½ê¤ÇÊá¤Þ¤¨¤¿µÒ¤ò¼«¼Ò·ÏÎó¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¡¢É÷Â¯Å¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Ó¥Ç¥ªÅ¹¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ê¤É¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢µÒ¤¬´¿³Ú³¹¤ÇÍî¤È¤¹¥«¥Í¤ÎÂ¿¤¯¤ò¿¹²¼¥°¥ë¡¼¥×¤¬²ó¼ý¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¾¦Çä¾å¼ê¤Ö¤ê¤Ï¡¢¥Ç¥ê¥Ø¥ë·Ð±Ä¤Ç¤âÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¡£1999Ç¯¤Ë²þÀµÉ÷±ÄË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢ÌµÅ¹ÊÞ·¿¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤¬¹çË¡²½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½¾Íè¤Î¥¦¥§¥ÖÀëÅÁ¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤ÏÇö¤¯¡¢½¸µÒ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¼«¼Ò¤Î·ÏÎó¡¦»±²¼¤Î¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Î¤ß¤òÀëÅÁ¤¹¤ëÌµÎÁ°ÆÆâ½ê¤ò¹Í°Æ¤·¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¼õÉÕ½ê¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¤ÆÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡££±³¬¤Ë°ÆÆâ½ê¡¢ÃÏ²¼¤Ë¼õÉÕ½ê¡¢¾å³¬¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¥ë¡¼¥à¤È¤¤¤¦¥Ó¥ë¤Ç¹Ó²Ô¤®¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤Î±Ä¶È·ÁÂÖ¤Î¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ÏÅ¹ÊÞ·¿É÷Â¯Å¹¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢¡Ç06Ç¯¤ËÉ÷±ÄË¡°ãÈ¿¡Ê¶Ø»ß¶è°è±Ä¶È¡Ë¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¿¹²¼»á¤ÏÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢Ä¨Ìò£¶¥õ·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£µÇ¯¡¢È³¶â50Ëü±ß¡¢ÉÔË¡¼ý±×¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉÄ§Ë×¼ý¤È¤·¤Æ7065Ëü±ß¤Ê¤É¤¬ÅìµþÃÏºÛ¤ÎÈ½·è¤Ç¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¿¹²¼»á¤Ïºá¾õ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇ§¤á¡¢¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®¤«¤é¤ÎÀÉ÷Â¯»ö¶È¤Î´°Á´Å±Âà¡×¤òÌóÂ«¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆÍÁ³ÊÄÅ¹¤Î¡ÈÍýÍ³¡É
Å¦È¯¤«¤éÌó20Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£Ç¯£±·î28Æü¡¢ÀçÂæ»Ô¤Î·ÏÎó¥½¡¼¥×¡Ø¥Þ¥ê¥óÀéÉ±¡Ù¤Ë·Ù»¡¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅ¹¤Ë¤Ï¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤«¤éÇä³Ý¶â¤òÊú¤¨¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬Á÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Þ¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢É½¸þ¤¤Ï¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¼«¼Ò¤Ç¤Îµá¿Í¡×¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤«¤é¤Î¡È¶¡µë¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È·Ù»¡¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ºòº£¡¢·Ù»¡¤¬¥½¡¼¥×¤Ê¤É¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÅ¦È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼õ¤±Æþ¤ìÂ¦¤òÃÇ¤Ä¤³¤È¤Ç½÷À¤ò°¶Àû¤¹¤ë¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ÈÂç¤òËÉ»ß¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Þ¥ê¥óÀéÉ±¡Ù¤â¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤ØÇ÷¤ë¤¿¤á¤Î¶¯À©ÁÜºº¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¥Þ¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥½¡¼¥×Á´21Å¹¤¬ÊÄÅ¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î£²Æü¸å¤Ç¤¢¤ë¡£Â¨ºÂ¤ËÁ´Å¹ÊÞ¤òÊÄº¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ö¶È¤Î¼ÂÂÖ¤ò¾Ã¤·¡¢·Ù»¡¤¬Æ§¤ß¹þ¤à¸½¾ì¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¿¹²¼»á¤Ï¡¢¼«¤é¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤ÇÊª·ï¤ò½êÍ¤·¡¢¤½¤ì¤òÊÌ·Ð±Ä¤Î·Á¤ò¤È¤ë»±²¼¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂß¤·½Ð¤¹àÂç²Èá¤ÎÎ©¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢£±·î28Æü¤Î¥¬¥µÆþ¤ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£ÅÙÂáÊá¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î»ñ»º¤¬Ë×¼ý¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¿¹²¼»á¤¬¶²¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö»ñ»º¤ÎË×¼ý¡×¤È¤¤¤¦¡¢20Ç¯Á°¤Î°Ì´¤ÎºÆÍè¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤â¤Ï¤äÂç¼ê¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤
¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥½¡¼¥×¤¬Æ±»þ¤Ë¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤È¡¢¶È³¦¤ÎºÆÊÔ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎÅ¦È¯²áÂ¿¤Ë¤è¤ëÉ÷Â¯¾î¤ÎÉÔ°Â¤ÎÁýÂç¤Ë¡¢º£²ó¤Î°ìÀÆÊÄÅ¹¤Ï¥À¥á¤ò²¡¤·¤¿·Á¤À¡£
ºòÇ¯Ëö¤Ë¡¢°ÊÁ°¤Ê¤éà¾¡¤ÁÁÈá¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Í¥ÎÉ¤Ê¥½¡¼¥×¤È¥Ø¥ë¥¹¤¬¡¢¥¹¥«¥¦¥ÈÍí¤ß¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£Æ¯¤¯¥¥ã¥¹¥È¤ÎÂ¦¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÂç¼ê¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅ¹¤Ë¤¤¤ì¤Ð°Â¿´¡×¡Ö¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÍÌ¾Å¹¤ÇÆ¯¤±¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïà¿ÀÏÃá¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
Âç´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥È¥é¤¬Áê¼¡¤°°ìÈÌ¼Ò²ñ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢É÷Â¯¶È³¦¤â¡ÖÁÈ¿¥¤ËÍê¤ì¤Ê¤¤¡×»þÂå¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¡ÖÉ÷Â¯¾î¤Î¸Ä¿Í±Ä¶È²½¡×¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
Î©¤Á¤ó¤Ü¡¢SNS¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥Ñ³è¡¢³¤³°¤Ø¤Î½Ð²Ô¤®Çä½Õ¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤ê¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÊÎÎ°è¤ÇÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÇä¤ë½÷À¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Ø¥ë¥¹¤ä¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ê¤É¤Ç¤ÎÎ¢°ú¤¡Ê½÷À¤¬Å¹¤òÄÌ¤µ¤º¤ËµÒ¤È¶âÉÊ¤Î¼è°ú¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡¢¡ÖÄ¾°ú¤¡×¤È¤â¤¤¤¦¡Ë¤âÁý²Ã¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¥½¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ç±Ä¶È¤¹¤ëÀÉ÷Â¯¤Ø¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÀÇäÇã¤ÏÃÏ²¼¤ËÀø¤ê¡¢¼£°Â¤¬°²½¤·¡¢É÷Â¯¾î¤¿¤Á¤Î´í¸±¤ÏÁý¤¹¡£
¶áº¢¤Ï¡ÖÇã½Õ¤Î½èÈ³²½¡×¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²áÅÙ¤Îµ¬À©¤Ï¿Í¡¹¤Î¼«Í³¤Ê³èÆ°¤òÀ©¸Â¤·¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¸½Âå¤Î°ÙÀ¯¼Ô¤Ë¤Ï¡ÖÀ¶ÂùÊ»¤»ÆÝ¤à¡×Âç¤¤ÊÅÙÎÌ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
