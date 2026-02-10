É÷¼Ù¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¡×¤À¤Ã¤¿¡ÄÎ¾¼Ô¤Ï¸«Ê¬¤±º¤Æñ¡©¡¡°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¼õ¿ÇÌÜ°Â¡õ½Å¾É²½¤·¤ä¤¹¤¤¥±¡¼¥¹
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬Á´¹ñÅª¤ËÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â´¶À÷¼Ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡×¡¡¤³¤ì¤¬¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¡×¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡È¾É¾õ¡É¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¸å¡¢¾É¾õ¤¬Èæ³ÓÅª·Ú¤¤¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢É÷¼Ù¤À¤È´ª°ã¤¤¤ò¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë´¶À÷¤ò¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÈÉ÷¼Ù¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼õ¿Ç¤ÎÌÜ°Â¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î´Æ½¤°å¤Ç¡¢Æâ²ÊÇ§Äê°å¡¢ÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¤Î°¯ÈþµÁÂç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÈÉ÷¼Ù¤Î¾É¾õ¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ
Q.2025Ç¯°Ê¹ß¤ËÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥Ë¥ó¥Ð¥¹³ô¤Ë´¶À÷¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°¯Èþ¤µ¤ó¡ÖÅµ·¿Åª¤Ê¾É¾õ¤Ï¡¢¾åµ¤Æ»´¶À÷¾É¾õ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¹¢¡¢É¡¡¢¤»¤¤Î¾É¾õ¡Ù¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ø¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¡Ù¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¶¯¤¤°öÆ¬ÄË¤äÀ¼¤Î¤«¤¹¤ì¡¢È¯Ç®¡¢¤»¤¡¢·ñÂÕ¡Ê¤±¤ó¤¿¤¤¡Ë´¶¡¢É¡¿å¤Ê¤É¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¾É¾õ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÓÌ³Ð¡¢Ì£³Ð¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Ð¥¹³ô¤Î¾ì¹ç¡¢°ÊÁ°¤è¤êÉÑÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤Ï½¾Íè³ô¤È¤ª¤ª¤à¤ÍÆ±ÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¤ä´ðÁÃ¼À´µ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î½¾Íè³ô¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡×
Q.¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥Ë¥ó¥Ð¥¹³ô¤Ï¶¯¤¤¹¢¤ÎÄË¤ß¤¬ÆÃÄ§¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢É÷¼Ù¤È¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÈÉ÷¼Ù¤Î°ã¤¤¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°¯Èþ¤µ¤ó¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢É÷¼Ù¤È¤â¤Ë¡Ø¹¢¡¢É¡¡¢¤»¤¤Î¾É¾õ¡Ù¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢¾É¾õ¤À¤±¤Ç´°Á´¤Ë¶èÊÌ¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¹¢¤Î¶¯¤¤ÄË¤ß¤ä¿ôÆüÂ³¤¯Á´¿È·ñÂÕ´¶¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷»þ¤ËÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·è¤á¼ê¤Ï¹³¸¶¸¡ºº¤Þ¤¿¤Ï°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤Ç¤¹¡£Æ±µï¤¹¤ë²ÈÂ²¤ä¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤Ê¤É¡¢¶áµ÷Î¥ÀÜ¿¨¼Ô¤ËÍÛÀ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Q.¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¤òµ¿¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°¯Èþ¤µ¤ó¡ÖÀè½Ò¤ÎÆâÍÆ¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¾É¾õ¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¾ì¹ç¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¤òµ¿¤¤¡¢¼«Âð¤Ç°ÂÀÅ¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹³¸¶¸¡ºº¤ä¼õ¿Ç¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ú¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¤òµ¿¤¦¤Ù¤¼ç¤Ê¾É¾õ¡Û
¡¦37.5ÅÙ°Ê¾å¤ÎÈ¯Ç®¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊ¿Ç®¤è¤ê¹â¤¤ÂÎ²¹¤¬Â³¤¯
¡¦¶¯¤¤¹¢¤ÎÄË¤ß¤äÀ¼¤Î¤«¤¹¤ì
¡¦¤»¤¤äÉ¡¿å¡¢·ñÂÕ´¶¤¬¿ôÆü°Ê¾åÂ³¤¯
¡¦Ì£³Ð¤äÓÌ³Ð¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë
¡¦²ÈÂ²¤äÆ±Î½¤Ê¤É¶áµ÷Î¥ÀÜ¿¨¼Ô¤ËÍÛÀ¼Ô¤¬¤¤¤ë
²¿ÅÙ¤â¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¾É¾õ¤À¤±¤ÇÃÇÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹³¸¶¸¡ºº¤Î³èÍÑ¤ä°å»Õ¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤¬³Î¼Â¤Ç¤¹¡£
Q.¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÄ¾ÀÜ¡¢¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥±¡¼¥¹¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿Êý¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°¯Èþ¤µ¤ó¡ÖÄÌ±¡¤¬¤Ä¤é¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤â°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ë»È¤¨¤ÐÍ¸ú¤Ç¤¹¡£Ìô¶É¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢¤´¼«¿È¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¸¡ºº¥¥Ã¥È¤Î·ë²Ì³ÎÇ§¤äÀ¸³è»ØÆ³¡¢²òÇ®ÄÃÄËÌô¡¢¹¢¤Î±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ëÌô¤Î½èÊý¤Ê¤É¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¹³¸¶¸¡ºº¤Î¤è¤¦¤Ê¸¡ºº¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¹Ô¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½Å¤¤¾É¾õ¤ä¹çÊ»¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤ÏÂÐÌÌ¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥±¡¼¥¹¤È¡¢ÂÐÌÌ¼õ¿Ç¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥±¡¼¥¹¡Û
¡¦¾É¾õ¤ä·Ð²á¡¢¼þ°Ï¤Î´¶À÷¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¿äÄê¿ÇÃÇ¤ÈÀ¸³è»ØÆ³
¡¦»ÔÈÎ¤Î¹³¸¶¸¡ºº¥¥Ã¥È·ë²Ì¤Î³ÎÇ§¡¢ÍÛÀ»þ¤ÎÎÅÍÜ¡¦´¶À÷ÂÐºö¤ÎÁêÃÌ
¡¦²òÇ®ÄÃÄËÌô¡¢¹¢¤Î±ê¾É¤òÏÂ¤é¤²¤ëÌô¤Ê¤É¤Î½èÊýÁêÃÌ
¢¨½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¡¢°å»Õ¤¬´ð½à¤Ë±è¤Ã¤Æ¹³¥¦¥¤¥ë¥¹Ìô¤Î»ÈÍÑ¤ò¸¡Æ¤
¡ÚÂÐÌÌ¼õ¿Ç¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¡¢É¬Í×¤Ê¥±¡¼¥¹¡Û
¡¦Â©¶ì¤·¤µ¤ä¶»ÄË¡¢²ñÏÃº¤Æñ¤Ê¶¯¤¤·ñÂÕ´¶¡¢°Õ¼±¤¬¤â¤¦¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏµßµÞ¼õ¿Ç¤â¸¡Æ¤
¡¦¹âÇ®¤¬Â³¤¯
¡¦¶¯¤¤°öÆ¬ÄË¤Ç¿åÊ¬ÀÝ¼è¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ
¡¦¹âÎð¼Ô¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î¿Í¡¢´ðÁÃ¼À´µ¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÇÈ¯Ç®¤ä¾É¾õ¤¬Ä¹°ú¤¯
¡¦¹³¸¶¸¡ºº¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É´¶À÷¾É¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë
¡¦ÇÙ±ê¤È¸«¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç
Q.¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëº£¸å¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°¯Èþ¤µ¤ó¡Ö¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÄê´üÀÜ¼ï¤äÉô²°¤Î´¹µ¤¡¢¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤Ê¤É¤Î´ðËÜÂÐºö¤ò¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¿Í¤ÏÆÃ¤ËËÉ¸æ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿2024Ç¯12·î²¼½Ü¤«¤é2025Ç¯1·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤È¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÆ±»þÎ®¹Ô¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÆ±ÍÍ¤Î¥±¡¼¥¹¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤Ë¿´³Ý¤±¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×