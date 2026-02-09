¥½¥Ë¡¼¿··¿¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖWF-1000XM6¡×¤Ï2·î12ÆüÈ¯É½¤«¡£¸ø¼°¤¬¥Æ¥£¥¶¡¼¸ø³«
¥½¥Ë¡¼¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¿¿¤Ã°Å¤ÊÃæ¤Ë°ì½ÖÉâ¤«¤Ó¤¢¤¬¤ë¤Î¤Ï¡Ä±½¤Î¿··¿¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖWF-1000XM6¡×¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸ø¼°¥Æ¥£¥¶¡¼Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢2·î12Æü¤ÎÄ«8»þ¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤À¤È12Æü25»þ¡Ê13Æü1»þ¡Ë¤ÎÈ¯É½¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤·
´ûÂ¸¤ÎWF-1000XM5¤Ç¤Ï´Ý¤Ã¤³¤¤¥Ü¥Ç¥£¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢WF-1000XM6¤Ç¤Ï¥¹¥ê¥à¤«¤Ä¥Þ¥Ã¥È¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥Æ¥£¥¶¡¼Æ°²è¤ò¸«¤ë¤È¡¢±½¤ÏÀµ²ò¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¥¿¥¤¤Î²ÈÅÅ¥µ¥¤¥È¤¬¤¦¤Ã¤«¤ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»Ñ¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥ê¥à¤ÇÄ¹¤á¡¢¤«¤Ä¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
¥Á¥é¸«¤»¤¹¤®¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
WF-1000XM6¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥¯¤¬Áý¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÄÌÏÃ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤äANCÀÇ½¤¬¸þ¾å¡¢¤Þ¤¿AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿²»¼Á¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Source: YouTube (Sony Electronics)
GIZMODO ¥Æ¥Ã¥¯ÈëÅÁ¤Î½ñ