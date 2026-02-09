2000±ßÂæ¤Ê¤Î¤ËÄ¶Í¥½¨¡£Âç¿Í¤âÍß¤·¤¤3COINS¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥È¥¤¥«¥á¥é¡×
2025Ç¯4·î2Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢µ¡Ç½¤ÏËÜ³ÊÅª¡£
ºÇ¿·¤ÎiPhone¤Ê¤é¥µ¥Ã¤È¤¤ì¤¤¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤ë¤³¤Î»þÂå¤Ê¤¬¤é¡¢¸Å¤¤iPhone¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é¤â¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Îº¢¡£¤³¤Î¥ß¥Ë¥È¥¤¥«¥á¥é¤Ï¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤ËÂ¿µ¡Ç½¤Ç¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¡×¤³¤È¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Ìó34.5g¤Ê¤Î¤ËÂ¿µ¡Ç½
3COINS¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥È¥¤¥«¥á¥é¡×¤Ï¡¢½Ä 5.7cm¡ßÉý 6.75cm¡ß±ü¹Ô¤ 2.85cm¡¢Ìó34.5g¤Ç¥³¥í¥ó¤È¤«¤ï¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡£¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥Á¥ã¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥Ð¥ó¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤¥«¥á¥é¤À¤«¤é¤ÈÉî¤ë¤Ê¤«¤ì¡£¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤âÆ°²è¤â»£¤ì¤ë¤·¡¢²è¼ÁÀßÄê¤ä¥¿¥¤¥Þ¡¼»£±Æ¡¢Æ°²è»£±Æ»þ¤Î²òÁüÅÙÀßÄê¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥åµ¡Ç½¡¢24¼ïÎà¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Þ¤Ç¤¢¤êÂ¿µ¡Ç½¡£¤·¤«¤â¡¢±Õ¾½²èÌÌ¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥«¥á¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆâÂ¢¥á¥â¥ê¤Ï¡¢64MB¤ÇÀÅ»ß²è¤Î¤ßÌó30ËçÊÝÂ¸¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¡£Æ°²è»£±Æ¤Ë¤ÏÊÌ¤Ç¥á¥â¥ê¥«¡¼¥É¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅ¸»¤Ï¡¢ÄìÌÌ¤Ë¤¢¤ëType-C¥Ý¡¼¥È¤«¤é¤Î½¼ÅÅ¼°¡£¤³¤ÎType-C¥Ý¡¼¥È¤«¤é¡¢ÆâÂ¢¥á¥â¥ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÅ¾Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤â³°¸«°Ê¾å¤ËÂ¿µ¡Ç½¤Ê°ìÂæ¡£1Ëç¤º¤Ä¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤«¤é¡¢»×¤¤½Ð¤â¤è¤ê¿¼¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Source: 3COINS