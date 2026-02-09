【UTコレクション「ドラゴンクエスト」】 4月下旬 発売 価格：MEN（4種） 各1,990円

ユニクロは、UTコレクション「ドラゴンクエスト」の販売を4月下旬から開始する。メンズサイズ4種で、価格は各1,990円。

今回発売されるのは、スクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエスト」シリーズとコラボレーションしたUT。壮大な世界観と緻密なストーリー、個性豊かなキャラクターやモンスターたちなど、「ドラクエ」の魅力の数々がTシャツで表現されている。

UT「ドラゴンクエスト」商品ラインナップ

MEN

サイズ：男女兼用、XS-4XL

【カラー：55 GREEN】【カラー：00 WHITE】【カラー：69 NAVY】【カラー：08 DARK GRAY】

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX