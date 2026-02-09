ユニクロ、「ドラゴンクエスト」シリーズとコラボしたUTを4月下旬に発売決定！個性豊かなキャラやモンスターなどがデザイン
【UTコレクション「ドラゴンクエスト」】 4月下旬 発売 価格：MEN（4種） 各1,990円
ユニクロは、UTコレクション「ドラゴンクエスト」の販売を4月下旬から開始する。メンズサイズ4種で、価格は各1,990円。
今回発売されるのは、スクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエスト」シリーズとコラボレーションしたUT。壮大な世界観と緻密なストーリー、個性豊かなキャラクターやモンスターたちなど、「ドラクエ」の魅力の数々がTシャツで表現されている。
UT「ドラゴンクエスト」商品ラインナップ
MEN
サイズ：男女兼用、XS-4XL【カラー：55 GREEN】 【カラー：00 WHITE】 【カラー：69 NAVY】 【カラー：08 DARK GRAY】
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX