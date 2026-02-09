¤À¤«¤é¥Ï¡¼¥ó¤ÏŽ¢·§ËÜ¤ÏÂç·ù¤¤¤ÀŽ£¤È½ñ¤¤¤¿¡Ä¥»¥Ä¤ÎÍÜÉãÊì¤Þ¤Ç¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¶å½£°Ü½»¤¬¤¿¤Ã¤¿3Ç¯¤ÇÇËÃ¾¤·¤¿¥ï¥±
¢¨ 2·î9Æü°Ê¸å¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾®ÀôÉ×ºÊ¤¬¾¾¹¾¢ª·§ËÜ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¥ï¥±
³áÃ«¸ãÏº¡Ê´äºê¤¦Âç¡Ë¤¬¡Ö¾¾¹¾¿·Êó¡×¤Ë¡Ö¾¾Ìî¥È¥¤µ¤ó¤¬¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¾Ìî²È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ú¶â¤ò¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤ËÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¾¾Ìî²È¤Î¿Í¡¹¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ë¾¾¹¾»ÔÌ±¤Î»ëÀþ¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¥È¥¤Ï¡Ö¥é¥·¥ã¥á¥ó¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¶â¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿°Û¿Í¤Î¾ª¡×¤À¤Ã¤¿¤È·è¤á¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¿Í¡¹¤«¤éÅÜÀ¼¤äÇÍÀ¼¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ÀÐ¤Þ¤ÇÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï·èÃÇ¤¹¤ë¡£¥È¥¤Ë¡Ö¥ï¥¿¥·¡¢¥¸¥Ö¥ó¥Î¥³¥³¥í¡¢¥¥¯¡¢¥·¥Þ¥·¥¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Î¤³¤È¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÏÃ¤Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥¨¡¢¥Ï¥Ê¥ì¥ë¡¢¥·¥Þ¥·¥ç¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÂè18½µ¡Ö¥Þ¥Ä¥¨¡¢¥¹¥Ð¥é¥·¡£¡×¡Ê2·î2Æü¡Á6ÆüÊüÁ÷¡Ë¡£
¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÂè19½µ¡Ö¥ï¥«¥ì¥ë¡¢¥·¥Þ¥¹¡£¡×¡Ê2·î9Æü¡Á13ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤¿¤¤ÍýÍ³¤ò¡Ö¥µ¥à¥¤¡×¤«¤é¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¥Þ¥Ä¥¨¡¢¥Õ¥æ¡¢¥¸¥´¥¯¡×¤À¤«¤é¤À¤È¡£¥È¥¤Ï¤½¤ì¤ËÇ¼ÆÀ¤»¤º¡¢¾¾¹¾¤«¤é¤ÎÅ¾µï¤òÃÇ¸ÇµñÈÝ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¡£
¤À¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤è¤¦¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢´¨¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¥È¥¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¥é¥·¥ã¥á¥ó¡×¤À¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤º¤ËºÑ¤àÄ®¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£·îµë2ÇÜ¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼
¤³¤¦¤·¤Æ¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤Æ·§ËÜ¤ËÎ¹Î©¤Á¡¢¥È¥¤ÎÍÜÉãÊì¤Î»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤âÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥È¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¤Î¤Á¤Î¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤¬¾¾¹¾¤òÈ¯¤Ã¤Æ·§ËÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£24Ç¯¡Ê1891¡Ë11·î¤Î¤³¤È¡£»ÊÇ·²ð¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î°ð³À¶â½½Ïº¤È¥Õ¥ß¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¥È¥ß¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¾¾¹¾¤Ë»Ä¤ë´ª±¦±ÒÌç¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎËü±¦±ÒÌç¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥È¥¤ÎÍÜÁÄÉã¤âÃÙ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Å¾µï¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢·§ËÜ¤ÎÂè¸Þ¹âÅù³Ø¹»¡Ê¸½¡¦·§ËÜÂç³Ø¡Ë¤Î¾·æÛ¤Ë±þ¤¸¤¿¤«¤é¤Ç¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥»¥Ä¤¬ÙèÙé¤µ¤ì¤º¤ËºÑ¤à´Ä¶¤Ë°Ü¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¾¾¹¾»þÂå¤è¤ê¤â·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢·îµë¤Ï¾¾¹¾»þÂå¤Ë¤â100±ß¡Ê¸½Âå¤Î¶â³Û¤Ç200Ëü¡Á300Ëü±ß¤Û¤É¤«¡Ë¤È¡¢ÃÎ»öÊÂ¤ß¤Î¹âµë¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë2ÇÜ¤Î200±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºß¤â·§ËÜ»ÔÆâ¤Ë°ÜÃÛÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹¤¤²°Éß¤Ë¤Ï¡¢¥»¥Ä¤ÎÍÜÉãÊì¡¢ÍÜÁÄÉã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾¾¹¾¤«¤é¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¤ê·§ËÜ¤Ç¸Û¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿Ê£¿ô¤Î½÷Ãæ¤¬Æ±µï¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨³ØÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬Æþ¤ìÂå¤ï¤êÎ©¤ÁÂå¤ï¤ê´ó½É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£²È¤ÏÅ°Äì¤·¤ÆÏÂÉ÷¤Ë
¥»¥Ä¤ÎÍÜÉãÊì¤ÎÆ±µï¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥ÅÔ¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¥È¥ß¤¬²È»ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²ÈÃæ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥»¥Ä¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤È¡¢¤³¤³¤«¤éÆó¿Í»°µÓ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼¹É®¤Î¼êÅÁ¤¤¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Êë¤é¤·¤Ï¾¾¹¾¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤è¤ê¤â¼ã´³¡¢À¾ÍÎÉ÷¤Ë¿¶¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Ï¡¼¥ó¤Î¤ÒÂ¹¤Î¾®ÀôËÞ»á¤Ï¡Ø¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ä¤¬¤ÆÀ¾ÍÎÎÁÍý¤ÎÄ´Íý¿Í¤ò¸Û¤¤Æþ¤ì¡¢¥Ñ¥ó¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¤Ê¤É¤Î¿©»ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊý¤¬·ÐÈñ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä«6»þ¤´¤í¤Ë¥»¥Ä¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿ÀÃª¤ËÇÒÎé¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥Ñ¥ó¤ËÍñ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î·Ú¤¤Ä«¿©¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥Ä¤¬»ý¤ÁÊª¤òÅÏ¤·¤¿¤ê¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤ÈÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤ÆÍÎÉþ¤ËÃåÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£²È¤Î¿Í¡¹¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÍÎÏ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ½Ð¶Ð¤·¤Þ¤¹¡×
¾¾¹¾¤ÎÀ¾ÍÎÎÁÍý²°¤«¤é¡Ö¾¾¡×¤È¤¤¤¦½÷Ãæ¤ò°ú¤È´¤¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤ÏÀ¾ÍÎÎÁÍý¤ÎÄ´Íý¤Ë¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ã´³¤ÎÀ¾ÍÎÉ÷¤Ï¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤â¡¢²È¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÏÂÉ÷¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£Âè¸Þ¹âÅù³Ø¹»¤Ë¤¢¤ë³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¸þ¤±¤ÎÍÎ´Û¤â¸«³Ø¤·¤¿¤¬¡¢¾ö¤ÎÉô²°¤¬¤Ê¤¤¤Î¤òÍýÍ³¤ËÃÇ¤ê¡¢¾¾¹¾¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¡¢Éð²È²°ÉßÉ÷¤Î²È¤òÃµ¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡ÖÆüËÜ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿°ìÈÖ¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤ÅÔ»Ô¡×
¤½¤ó¤Ê¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·§ËÜ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Á°½Ð¤Î¡Ø¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤Ë¡¢·§ËÜ¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿°ìÈÖ¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤ÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤Î±ÑÌõ¼Ô¤Ç¡¢ÆüËÜ¸¦µæ¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëB.H.¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤Ç¤â¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ËÀ¸¤¤ëÌÜÅª¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥´¡¼¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¡ÊÎ¬¡ËÈà¤é¤Ï»ä¤¿¤Á¤ËÀ¸¤¤ëÌÜÅª¡¢¼«Á³¤ò°ÚÉÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥´¡¼¥¹¥È¤â¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤â¥Ç¡¼¥â¥ó¤âº£¤Ï¤â¤¦¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ÏÅÅµ¤¤È¾øµ¤¤È¿ô»ú¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÌ£µ¤¤Ê¤¯¡¢¶õ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡£
¡Ö¿À¡¹¤Î¹ñ¤Î¼óÅÔ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾¾¹¾¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬ÂÚºß¤·¤¿Åö»þ¡¢¾ë²¼Ä®¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤¬¤è¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÏÃÛÂç¼Ò¡Ê¸½¡¦½Ð±ÀÂç¼Ò¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¸ÅÂå¤«¤é¤Îµ²±¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëµìÀ×¤¬¼þ°Ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÌÀ¼£10Ç¯¡Ê1877¡Ë¤ÎÀ¾ÆîÀïÁè¤Ç¾ë¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¾ë²¼Ä®¤â¾ÇÅÚ¤È²½¤·¤¿·§ËÜ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸Å¤ÎÉ¤ÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¤Ï´õÇö¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Å·¼é¤ò¤Ï¤¸¤á¼çÍ×¤Ê·úÊª¤¬¾Æ¤±Íî¤Á¤¿·§ËÜ¾ë¤Ë¤Ï¡¢Î¦·³ÂèÏ»»ÕÃÄ¤Î»ÊÎáÉô¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢»ÔÆâ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÊ¼Ââ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦·§ËÜ¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£¤¿¤Ã¤¿3Ç¯¤Ç¿À¸Í¤ËÅ¾µï
·§ËÜ¤ËÅ¾µï¤·¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É2Ç¯¤¬¤¹¤®¤¿ÌÀ¼£26Ç¯¡Ê1893¡Ë11·î17Æü¡¢É×ºÊ¤ÏÂÔË¾¤ÎÂè°ì»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹ÃË¤Î°ìÍº¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î5¥«·î¸å¡¢É×ºÊ¤Ï¾®¤µ¤Ê°ìÍº¤ò¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶âÈûÍåµÜ¡Ê¹áÀî¸©¶×Ê¿Ä®¡Ë¤Ë¤ª»²¤ê¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿À¾ÅÄ°¸¤Î¼ê»æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¸ÀÍÕ¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·§ËÜ¤¬ÆüËÜ¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÏÁ´Á³»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£·§ËÜ¤ÏÂç·ù¤¤¤À¡×¡£
¥Ï¡¼¥ó¤Î·§ËÜºß½»»þ¤ËÂè¸Þ¹âÅù³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½ÀÆ»²È¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¯¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÂÎ°é¤ÎÉã¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿²ÅÇ¼¼£¸ÞÏº¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï±Ñ¸ì¤âÎ®Äª¤Ê²ÅÇ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ìÅÙ²ñ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢µ×¤·¤¤Í§¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡¢À¾ÅÄ¤Ë½ñ¤Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢²ÅÇ¼¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·§ËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¤«¤Ê¤êÎã³°Åª¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Ä¹Ã«ÀîÍÎÆó»á¤Ï¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ¡Ù¡ÊÄ¬Ê¸¸Ë¡Ë¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥ó¤Î·§ËÜ¤Ø¤Î·ù°¤Ï¤¹¤°¤Ë¤â¡¢³Ø¹»¤ÎÆ±Î½¤¿¤Á¤È¤Î´¶¾ðÅª¤ÊíÂíà¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¡£Åìµþ¡¦²£ÉÍ¤Ç¤Î²ÆµÙ¤ß¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢´¶¤¸¤ä¤¹¤¯·ã¤·¤ä¤¹¤¤¥Ï¡¼¥ó¤ÎÂ¦¤Ç¡¢¶Ë¸Â¤ËÃ£¤·¤¿¡£½½·î¾å½Ü¡¢·§ËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÏÇËÃ¾¤òÍè¤¿¤·¡¢°ì²È¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡¢Æ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¿À¸Í¤Ë°Ü¤ë¡×
¢£·è¤·¤Æ¥à¥À¤Ê3Ç¯´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¥Ï¡¼¥ó¤È¥»¥Ä¤¬3Ç¯¤Û¤ÉÊë¤é¤·¤¿·§ËÜ¤òÎ¥¤ì¡¢¶â½½Ïº¤È¥È¥ß¤â°ì½ï¤Ë¿À¸Í¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÊËü±¦±ÒÌç¤Ï¾¾¹¾¤Ëµ¢¤Ã¤¿¡Ë¡¢ÌÀ¼£27Ç¯¡Ê1894¡Ë10·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Î·§ËÜ·ù¤¤¤Ï¶Ë¸Â¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÆüËÜ·ù¤¤¤Ë¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¾ÅÄ¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤Ë¤â¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤È¿®¤º¤ë³°¹ñ¿Í¤Ï¡¢²¿¤È¶ò¤«¤Ç¤¢¤í¤¦¡ª¡×¤È¤Þ¤Ç½ñ¤¡¢¡ÖÃÏ¹ö¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤òÅ·¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¡Ö¿À¡¹¤Î¹ñ¤Î¼óÅÔ¡×¤¿¤ë¾¾¹¾¤À¤±¤¬ÆüËÜ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾®ÀôËÞ»á¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î»þ´ü¡¢·³ÅÔ¤È¤·¤ÆÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯·§ËÜ¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¡ØÌÀ¼£¤ÎÆüËÜ¡Ù¤È¤¤¤¦¶áÂå¹ñ²È¤Î¸½¾õ¤¬¡¢¾¯¤·ÎäÀÅ¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¯¡ÊÁ°·Ç½ñ¡Ë¡£
¾¾¹¾¤È¥Ï¡¼¥ó¤ÎÀ¸ÃÂÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥®¥ê¥·¥ã¤Î¥ì¥Õ¥«¥ÀÅç¤Ï¡¢¼«Á³¾ò·ï¤¬¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤¦°ÛÊ¸²½¤ò¸Î¶¿¤ÈÆ±°ì»ë¤·¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤é¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÆüËÜ´Ñ¤Ï¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¸¸ÁÛ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ¤Ç¤¤¤À¤¤¤¿°ãÏÂ´¶¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÆüËÜ´Ñ¤¬ÃÏ¤ËÃå¤¤¤¿¤â¤Î¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
¡ÊÎò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È ¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ë