¡Ú½°±¡Áª¡Û¤Ò¤í¤æ¤»á¡¡¹â»Ô¼«Ì±à°µ¾¡á¤Ç¡ÖÂ¿Ê¬¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö½°¶òÀ¯¼£¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡¼Â¶È²È¤Î¤Ò¤í¤æ¤»á¤¬£¸Æü¡¢£Á£Â£Å£Í£Á¡¡£Ô£Ö¤Î½°±¡Áª³«É¼ÆÃÈÖ¡Ö¡ô¥¢¥Ù¥×¥é¡¡½°±¡Áª£Ó£Ð¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ°µ¾¡¤ÎÍÍÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤ÎÊ¿ÀÐÄ¾Ç·¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¹â»Ô¼«Ì±°µ¾¡¤Î±À¹Ô¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¸½¾Ý¤È¤·¤Æµ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬¤¹¤´¤¯Ê£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤È¤·¤Æ¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤äÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤òµó¤²¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤«ÉÝ¤¤¤è¤Í¡Ù¡ØÉÔ°Â¤À¤è¤Í¡Ù¡¢¤Ç¡¢Êª²Á¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ÎÀè¡¢µëÎÁ¤¬¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤â¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù¡Ø¤Ê¤ó¤«°ìÈ¯¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤Û¤·¤¤¤è¤Í¡Ù¡ØÈùÄ´À°¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Â¾¤Î¹ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ä¤È¶ËÃ¼¤Ê¤È¤³¤í¤¬É¼¤È¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢±¦¤È¤«º¸¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ì¤Æ¤Æ¡¢º£¡¢Â¾¤Î¹ñ¤Ç¤â¡£¿¿¤óÃæ¤¬¼å¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤¿¤äÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¾õ¶·¤¬ÆÃ¼ì¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¡Øº¸²õÌÇ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬·ë¹½ÄÁ¤·¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¾ì¹ç¤À¤È¡¢±¦¤â¶¯¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢º¸¤Ï¡Êº¸ÇÉ¡¦¿·¿ÍÌ±ÀïÀþ¤Î¡Ë¥á¥é¥ó¥·¥ç¥ó¤µ¤ó¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢¤È¤«¡£¥¢¥á¥ê¥«¤À¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¶¯¤¤¤±¤É¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ÃÎ»ö¤Ïº¸ÇÉ¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¡£º¸±¦¤Î¿¿¤óÃæ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬ÆüËÜ¤Ï¡¢±¦¤À¤±¤Ë¥É¡¼¥ó¡ª¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï·ë¹½¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢¤³¤Î¡ØÉÔ°Â¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ½èÊýË¡¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ø´ØÀÇ¤ò¾å¤²¤¿¤é¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤Ê¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤Àµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´ØÀÇ¤ò¾å¤²¤ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¡¢¤Þ¤À¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢ÆüËÜ¤â¡ØÀÑ¶ËºâÀ¯¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡Ø¤¤Ã¤È¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢±ß°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊª²Á¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹ñºÄ¤ÎÍø¶â¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È·ÐºÑÅª¤Ë¸·¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ê¿ÀÐ¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë°ÊÁ°¤«¤é¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤äËÍ¤Ï¡Ø¼«Ì±ÅÞ¡¦¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤ò¤ä¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢²áÈ¾¿ô¤Ï¼è¤é¤Ê¤¤¡£ÌîÅÞ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÊý¤¬¡¢ÆÈÁö¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤À¤È¤·¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ë¡ØÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡Ø¤¸¤ã¤¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤ò¿·µ¬¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô³Û¤¬Ä¶¤¨¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤À¤è¤Í¡Ä¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀ¤³¦¤Î¿Í¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢½©¤Ë¤Ï¡Ø¿·µ¬¹ñºÄ£±£°Ãû±ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤òÄ¶¤¨¤Á¤ã¤¦¤ä¤ó¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¢¤¤ì´é¡£
¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ±ß°Â·¹¸þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢£±²ó¥ì¡¼¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¿±ß°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ø¤Ê¤«¤Ê¤«½°¶òÀ¯¼£¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁªµóÃæ¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡Ø¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡Ù¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¤Þ¤À¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÆÈÁö¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£