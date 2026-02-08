日本でもお馴染みのダイソー、実は韓国でも大人気なのをご存じだろうか。いま韓国のダイソーでは有名韓国コスメブランドとコラボしたコスメが続々と発売され、現地のみならず、日本でもSNSを中心に話題となっている。

【写真】「買って損はない」韓国ダイソーの神コスパ美容コスメTOP5

日本国内のダイソーでは取り扱いがないものの、韓国のダイソーでしか買えないということはなく、韓国コスメや雑貨など幅広く取り扱う通販サイト『Qoo10（キューテン）』で購入可能。

現地で買うより少々値は張るが、韓国ダイソーの化粧品はどれもクオリティ高し。そんな韓国ダイソーコスメのなかから、週刊女性編集部が独断と偏見で、「買って損はしない！話題の韓国ダイソー神コスパコスメTOP5」をご紹介。

5位は夢のうるツヤ美髪を叶えるヘアトリートメント

Growus ミラクル ロングラスティング ノーウォッシュ ヘアエッセンスバーム 100g（Qoo10販売価格 1,120円）

肌だけでなく髪も大事な身だしなみのひとつ。ヘアケア商品で有名な韓国発ブランド『Growus（グローアス）』も韓国ダイソーとコラボ。特にSNSを中心にバズっているのが、洗い流さないヘアトリートメントだ。

「3種類展開していますが、このなかでも、髪のなめらかさが長時間続くタイプの桃色のトリートメントが人気だそうです。SNSでは《もはや幻の商品。発売されてからダイソー行くたびに在庫あるかチェックしてるけど、ピンクのやつは一度も見たことない(笑)》という現地からの声も。ちなみにこちらも約300円とお手頃価格です」（ライター・瑠璃光・以下同）

このヘアトリートメントには、シアバターやアルガンオイルといった美髪に欠かせない成分が含まれており、髪に栄養を与えて強くするだけでなく、なめらかで輝きのある髪を長時間保つ効果があるんだとか。実際に愛用するユーザーの発信によると、ドライヤーで乾かす前に髪につけると効果がアップするとのこと。

4位は話題の美容成分をたっぷり含んだシートマスク

VT PDRN グロウシートマスク 1枚（25g）（Qoo10販売価格360円）

美容大国の韓国で注目され、いまトレンドとなっている美容成分「PDRN」をご存じだろうか。魚のサーモン由来の成分で、高い保湿力や肌のキメを整える効果があるものとして知られている。この話題の美容成分をたっぷりと含んだシートマスクが、人気コスメブランド『VT（ブイティー）』と韓国ダイソーのコラボで誕生。しかも1枚約100円とかなりお手頃。

愛用するユーザーからは《100円とは思えないくらいシートの密着感やつけ心地よく、かなり潤ってもっちりする！》、《本当に驚いたよ。このシートの密着感と派だのクリア感が100円で手に入るなんて良い時代に生まれたよ》といったコメントが。

「こちらは現地のダイソーでも売り切れ続出だそうで、一時期“幻のマスク”と呼ばれていたんだとか…！ 実際に店舗に行かなくても、通販で手軽に購入できるので嬉しいですね」

3位はデパコス並みのクオリティを発揮する保湿クリーム

THE LAB by blanc doux クリア ヒアル デューイ グロウ クリーム 50ml（Qoo10販売価格1,400円）

韓国の化粧品口コミアプリにおいて、いくつもの賞を受賞し、その確かなクオリティが評価されているスキンケアブランド『THE LAB by blanc doux (ザ ラボ バイ ブランドゥ)』。韓国ダイソーとのコラボでは、保湿効果バツグンのクリームが登場。

こちらの商品の火付け役となったのが韓国のダイソーユーザーが発信した以下のXポスト。

《冬にファンデがカサカサして肌が汚らしく見える人、このダイソーのクリーム使って！これをファンデと1：1で混ぜて使うとマジで1日中天国にいるようなウキウキ気分になる。信じて！》

このポスト主のように、ファンデとダイソーの保湿クリームを混ぜて使ってみた日本人ユーザーからは、《ねーこの組み合わせヤバい。めちゃ綺麗にファンデのるし夜まで乾燥ゼロ。デパコスの下地より相性いい》、《5000ウォン（約500円）なのに水分感すごすぎる。加湿器付けずに寝たけど朝まで保湿しっかり続いてた》といった絶賛コメントの数々が。

「冬の乾燥に負けない、フィルターをかけたような美肌を目指すなら、ぜひ試してみてはいかがでしょうか」

ニキビに効果的！2位はSNSで驚異のレビューが相次ぐ美容液

A'pieu ザ ピュア ティーツリー スポット セラム 8ml（Qoo10販売価格1,193円）

韓国のダイソーユーザーが「ニキビに塗ったら半日で腫れがひいた」（※個人差があります）とポストし話題となったのが、韓国コスメブランド『A'pieu（アピュー）』の美容液。こちらは3000ウォン、日本円で320円ほど。

実際に購入して使ってみたという日本人ユーザーからは、《皮膚科の薬より効くんだけど!?》、《夜寝る前にニキビできたとこに塗れば次の日ニキビが落ち着いてるからお気に入り》などのレビューがあり、その効果を即実感する人が多い様子。

「先端はシリコンチップなのでニキビ箇所にピンポイントでサッと塗ることが可能。ツボクサとティーツリー葉エキスが、肌の黒ずみや肌の過剰油分に効果を発揮します。この時期は乾燥対策や花粉でマスクをする人も多いでしょう。マスクの摩擦で肌が荒れやすいという方は、1本持っておくと便利かもしれません」

現地ではたった500円!? 1位は神コスパすぎるジョンセンムルの化粧下地！

ズーム バイ ジョンセンムル プレップ ブースター 30ml（Qoo10販売価格1,540円）

韓国のトップメイクアップアーティストとして知られるジョン・センムル氏が2015年にローンチしたコスメブランド『ジョンセンムル』。これまでさまざまなコスメを発売し、特にクッションファンデは“韓国で知らない人はいない”と言われるほどの人気を誇る、まさに国民的ブランド。

そんなジョンセンムルとダイソーの待望のコラボ商品が、今月5日から韓国ダイソーで発売され、日本でも早くも話題に。現地では売り切れ状態になることも珍しくないんだとか。

特に化粧下地は“塗った瞬間ツヤが出る”と、大バズり中。ラベンダーカラーの化粧下地でくすみを抑え、透明感を与えるとともに、肌にツヤ感が出て、若々しくみずみずしい肌を演出できます。実際に購入し、使用した人からはこんなコメントが。

《このクオリティで500円程度で買えるなんて信じられない…》

《毛穴の凹凸がきれいにカバーされる！感動》

保湿効果もあるそうなので、まだまだ寒さが続き乾燥するこの時期にピッタリです。

「安くて高品質な韓国ダイソーコスメTOP5はいかがでしたか？ 気になる商品があったけどすぐに現地に行けないという人は、ぜひQoo10の割引デーなどにお得にゲットしてみてください」

（文＝瑠璃光丸凪／A4studio）