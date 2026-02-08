TikTokでの動画再生数は数百万回を超え、街を歩けば「あ、江戸走りの人だ！」と修学旅行生に囲まれる。一躍「時の人」となった大場克則さん（61）だが、その生活は驚くほど地に足がついているという。浮つくことなく彼が目指すのは、自身の売名ではなく「文化の継承」だった──。【前後編の後編。前編から読む】

バズってもゴミ出しは私の仕事

──街で声をかけられることも増えたと思いますが、生活は変わりましたか。

「変わった部分と変わらない部分があります。先日も地元のラジオ取材の後に外で実演していたら、通りすがりの方に『江戸走りの方ですか!?』と驚かれました。門司港に旅していたときも修学旅行生に囲まれて写真撮影会になったり。

でも、家の中では何も変わりませんよ。妻に『ゴミ出しといて』と言われたら『はい、分かりました』と即答です。家での皿洗いも私の担当。家族は『またお父ちゃんがバズってるな』くらいの生温かい目で見守ってくれています。逆に、家族まで舞い上がらずドライでいてくれることが、私にとっては一番の安心材料ですね」

──収入面でも大きな変化があったのでは？

「いや、それが劇的に変わっているわけではなくて、地元の会社に勤めていたサラリーマン時代と同じくらいなんです。そういう意味じゃまだ私が商売下手ですね」

「100年先に残す」ための線引き

──有名になると、怪しいビジネスの誘いもあるのでは。

「来ますね。『1本の動画で紹介したら30万』の謎のインフルエンサー向けプログラムとか。正直、30万円は美味しい話に見えますけど、怪しい案件はすべてお断りしています。一番の判断基準は『江戸時代の走り方を100年先に残すこと』に繋がるかどうか。

私は舞い上がりやすい性格なので、そこだけはブレないように気をつけています。本当かどうかはわかりませんが、有名タレントグループ関連のダンス動画のお誘いもありましたが、趣旨が違うのでお断りしました。バズればいいじゃなくて、あくまで文化として残したいんです」

──今後の野望はありますか。

「2028年頃を目標に、江戸〜京都間の東海道五十三次を、当時の飛脚の記録にある3日間で走破する実証実験を計画しています。一人で走るのか、リレー形式になるのかはまだ分かりませんが、実際に江戸時代の走り方なら可能だということを証明したい。

当然、『そんなの嘘だ』『史実と違う』という批判も来ると思います。でも、それでいいんです。感情論ではなく、証拠を持って議論するきっかけになれば、より真実に近づけますから」

──最後に、同年代の読者へのメッセージをお願いします。

「俺の若かった頃はとは絶対に言わないようにしています。過去の栄光にすがっても仕方がない。人生で今日が一番若いですから。

定年した世代こそ、経験もあるし、時間もある。好きなことをとことん突き詰めてほしいですね。『出る杭は打たれる』と言いますが、出過ぎるくらい突き詰める気持ちでチャレンジしてきたいです」

