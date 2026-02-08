漫画家の峯鳥子さんの漫画「長女が修学旅行から帰ってきました。玄関で立ち止まってた理由がこれ。」が、Xで600以上の「いいね」を集めて話題となっています。

中学3年の娘が修学旅行から帰って来たときのこと。娘が家に入る手前で立ち止まり、浮かない顔をしているので母が声を掛けたところ…という内容で、読者からは「尊い」「青春だな〜」「親としてこんなにうれしいことはないですね」などの声が上がっています。

家に入る前、なぜか立ち止まった娘

峯鳥子さんは、Xやインスタグラムで漫画を発表しています。峯鳥子さんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

峯鳥子さん「私自身は修学旅行を楽しめなかったタイプなので、『娘も同じだったらどうしよう…』と不安でした。ですが、心から修学旅行を楽しんだ娘の姿を見てとてもうれしくなり、一気に漫画を描き上げました」

Q.「終わりたくないよ〜」という娘さんの言葉を聞いたときの気持ちを教えてください。

峯鳥子さん「ピュアな娘の姿がまぶしくて、うらやましかったです」

Q.これまでも、娘さんが学校生活などでこのような様子を見せることはあったのでしょうか。

峯鳥子さん「文化祭など、準備期間が長く打ち込んだイベントを終えた後は、余韻に浸っています。非日常の特別感を、もう少しだけ味わっていたいようです」

Q.この後、修学旅行の思い出話はたくさんしてくれましたか。

峯鳥子さん「はい。友人と『映え写真』を撮るために奮闘した話など、たくさん聞かせてくれました。青春していて、とにかくまぶしかったです」

Q.この出来事を通して、改めて感じた「お子さんの成長」はありましたか。

峯鳥子さん「いい友人に恵まれたというのもありますが、娘がクラスメートとうまくコミュニケーションをとって、たくさんの思い出を作っていく姿を見て、とても頼もしいと思いました。小学生の頃は、休み時間には本を読んでいるタイプだったので、ずいぶん社交的になった印象です」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

峯鳥子さん「『青春ですね』『尊い！』『親としてこんなにうれしいことはありませんよね』など、うれしいコメントをたくさんいただきました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

峯鳥子さん「これからも、ささいだけれど忘れたくない日常の瞬間を漫画にしていきたいです。また野菜ソムリエとして、珍しい野菜を紹介する漫画も描いていきたいです」