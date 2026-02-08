【魚座】週間タロット占い《来週：2026年2月9日〜2月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月9日〜2月15日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『素直になれないでしょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
不器用さが出てしまう時です。自分の良い所を周囲の人達にもっと知って欲しくて、取る行動が素直ではなくなるでしょう。仕事や公の場では周囲の人達の希望に沿うことで、自分の方向性よりも周りの人達との繋がりを重視します。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分の型やイメージを崩せないようです。自分のことを理解してもらうための行動を増やしていきますが、本来は相手に合わせる方が良いでしょう。シングルの方は、自分のことは自分でコントロールできる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が不満を伝えることに疲労を感じています。
｜時期｜
2月10日 物事の進みが遅い ／ 2月14日 勇気を出す
｜ラッキーアイテム｜
プール
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞