塩貝健人が新天地初スタメンも敗戦…ドルトムントはエースの決勝点でブンデス5連勝達成
ブンデスリーガ第21節が7日に行われ、ヴォルフスブルクとドルトムントが対戦した。
今冬、FW塩貝健人が加入したヴォルフスブルクは、20試合が消化したリーグ戦で勝ち点「19」の14位に低迷。3試合勝ち無しが続いており、自動降格圏の17位ザンクトパウリとの勝ち点差は「5」となっている。一方のドルトムントは4連勝を飾り、首位バイエルンとの勝ち点差を「6」に縮めている。
塩貝は新天地デビュー戦を6分の出場にとどまったものの、前節ケルン戦は後半開始から出場を果たし、プレータイムを伸ばすと、今節はついにスターティングメンバーに名を連ねることに。FWモハメド・アムラの後ろに配置され、トップ下で起用された。
ヴォルフスブルクは守勢に回る時間が続くも、塩貝はポストプレーからボールをつなぎ、ヴォルフスブルクの前進に貢献。守備時にはジョーブ・べリンガムを監視する役割を担う。すると25分、ヴォルフスブルクに決定機。アムラが抜け出し、GKと1対1になるもシュートは枠を捉えることはできない。
対するドルトムントは32分、ユリアン・リエルソンの折り返しからフリーでマキシミリアン・バイアーがダイレクトシュートを放ち、チャンスを作り出す。すると38分にドルトムントが先制。CKからニアサイドにいたユリアン・ブラントが合わせ、ネットを揺らし、1点のリードで試合を折り返す。
反撃したいヴォルフスブルクは52分、FKからコンスタンティノス・クリアライキスがヘディングシュートを決め、後半の早い段階で追いつくことに成功する。すると塩貝は64分で交代。代わりにロヴロ・マイェルがピッチに送り出される。その後、アムラに再三のチャンスが訪れるものの、決め切ることはできずに試合は終盤に突入する。
迎えた87分、ドルトムントはエースのセール・ギラシが決め切り、勝ち越しに成功。このまま試合終了となり、ドルトムントがリーグ戦5連勝を達成した。
【スコア】
ヴォルフスブルク 1−2 ドルトムント
【得点者】
0−1 38分 ユリアン・ブラント（ドルトムント）
1−1 52分 コンスタンティノス・クリアライキス（ヴォルフスブルク）
1−2 87分 セール・ギラシ（ドルトムント）
