デンマーク発のプレミアムレザーブランドECCOから、最高機能スニーカー「BIOM® 720」が2026年2月6日（金）より先行発売されます。

先進技術を駆使した新コレクションで、ECCO銀座店、青山Ao店、TOKYO SHIBUYAおよび公式オンラインストアにて先行発売、全国の店舗では2月20日（金）から発売されます。

ECCO「BIOM® 720」

先行発売日：2026年2月6日（金）

全国発売日：2026年2月20日（金）

価格：35,200円〜42,900円（税込）

販売場所：ECCO銀座店、青山Ao店、TOKYO SHIBUYA、公式オンラインストア（先行）、全国のECCO店舗

ECCOにとって、履く人の快適さは常に最優先です。

あらゆるデザインとコレクションの根底には、快適性、使いやすさ、実用性、そしてスタイルが根づいています。

常に人間の行動を考えたECCOの象徴的かつ革新的なBIOM®技術は、ウォーキングシューズにおけるパフォーマンスにフォーカスしています。

2009年、2,500人のアスリートの足をスキャンして誕生したBIOM®は、生体力学的な最適化を実現し、ECCOのフットウェアの基盤となりました。

裸足ランナーから着想を得たこの技術は、歩調に逆らわず調和する靴を創り出すことで、身体の自然な動きをサポートするよう設計されています。

BIOM®は、安定性、サポート性、柔軟性、そして足全体において最適なフィット感と履き心地を提供します。

初めて履いたその日から一日中快適さを提供するように設計されたシューズです。

今季ECCOは、BIOM®を新たな次元へと進化させ、新世代のシューズBIOM® 720コレクションを発表しました。

BIOM® 720コレクションの主要コンポーネントであるECCO ENCOREテクノロジーは、優れたクッション性、通気性、柔軟性、そして一日中続く快適性を実現するよう設計されています。

アウトソールに戦略的な通気孔を配置し、効率的なエネルギーリターン、通気性の向上、衝撃吸収性など、数多くの利点をもたらします。

2026年春夏コレクションは、男性用と女性用の3つの主要スタイルで構成されています。

ECCO BIOM® 720

サイズ：35-42（ウィメンズ）

価格：37,400円（税込）

カラー：LIMESTONE/LIMESTONE/WHITE（2月下旬発売）

通気性に優れた高機能素材でスポーティなデザインに仕上げられています。

反射素材のパーツを使用し、テキスタイルライニングが柔らかさと通気性を提供します。

BIOM® NATURAL MOTION®を採用し、より自然な動きを促すことでパフォーマンスと快適性をもたらします。

ECCO ENCOREテクノロジーは、優れたクッション性、通気性、柔軟性を提供し、一日中快適な履き心地を実現します。

グリップ性と耐久性を兼ね備えたフルラバーアウトソールを採用しています。

カラー：BLACK/BLACK/MAGNET

ブラック×マグネットのシックな配色で、様々なスタイルに合わせやすいデザインです。

ECCO BIOM® 720 GTX（メンズ）

サイズ：39-47

価格：40,700円（税込）

カラー：WHITE/BLACK/WHITE/WHITE、MAGNET/CONCRETE/BLACK/BLACK、MARINE/WILD DOVE/OMBRE/MARINE

万能な防水オールラウンダーです。

ECCO ENCOREとBIOM®テクノロジーがGORE-TEX SURROUND®構造と融合し、あらゆる角度からの保護を実現する耐久性に優れた防水構造を形成しています。

雨天時にも十分な性能を発揮し、内蔵された通気性により通年着用に適しています。

マリン×ワイルドダブのカラーリングで、爽やかな印象を与えます。

ECCO BIOM® 720 GTX（プレミアムレザー×テキスタイル）

サイズ：39-47（メンズ）

価格：42,900円（税込）

カラー：BLACK/BLACK/BLACK、STEEL/CONCRETE/CONCRETE、WHITE/BLACK/BLACK

プレミアムレザーとテキスタイルを組み合わせた高品質なモデルです。

GORE-TEX搭載で、防水性と通気性を両立しています。

ホワイト×ブラックのコントラストが効いたデザインです。

オールブラックで統一されたスタイリッシュなモデルです。

ECCO BIOM® 720 GTX（ウィメンズ）

サイズ：35-42

価格：42,900円（税込）

カラー：DUSTY BLUE/AIR/CONCRETE、BLACK/BLACK/BLACK、SHADOW WHITE/WHITE/WHITE

ダスティブルーの柔らかな色合いが特徴的なウィメンズモデルです。

プレミアムレザーとテキスタイルを組み合わせ、GORE-TEX搭載で高い機能性を実現しています。

ECCO BIOM® 720 BREATHRU（メンズ）

サイズ：39-47

価格：35,200円（税込）

カラー：WHITE/WHITE/LIME CREAM/LIME PUNCH、WHITE/WHITE/BLACK/WHITE、BLACK/BLACK/BRIGHT WHITE/BLACK

日常使いの夏用スニーカーです。

ECCO ENCOREとBIOM®テクノロジーが、強靭でありながら軽量なBREATHRUパフォーマンスメッシュアッパーと融合しています。

優れた通気性とサポート性を両立させ、湿気を効果的に管理します。

ブラックベースにブライトホワイトのアクセントが映えるデザインです。

ECCO BIOM® 720 BREATHRU（ウィメンズ）

サイズ：35-42

価格：35,200円（税込）

カラー：VIOLET ICE/VIOLET ICE/LILAC CHIFFON（2月下旬発売）、WHITE/WHITE/WHITE、BLACK/BLACK/BRIGHT WHITE

ヴァイオレットアイスの涼しげなカラーが目を引くウィメンズモデルです。

BREATHRUパフォーマンスメッシュアッパーにより、優れた通気性を実現しています。

ブラックにブライトホワイトのコントラストが効いたスポーティなデザインです。

BIOM®は生体力学的最適化（BIOMECHANICAL OPTIMIZATION）の略で、裸足ランナーから着想を得た技術により、身体の自然な動きをサポートします。

2,500人のアスリートの足をスキャンして開発された設計は、初めて履いたその日から一日中快適な履き心地を提供します。

ECCO ENCOREテクノロジーとの組み合わせにより、クッション性、通気性、柔軟性が向上し、長時間の歩行でも疲れにくい構造となっています。

ECCO「BIOM® 720」の紹介でした。

よくある質問

Q. ECCO BIOM® 720の発売日はいつですか？

2026年2月6日（金）にECCO銀座店、青山Ao店、TOKYO SHIBUYAおよび公式オンラインストアで先行発売されます。全国の店舗では2月20日（金）から発売されます。

Q. 価格はいくらですか？

モデルにより異なりますが、35,200円（税込）から42,900円（税込）の価格帯です。BIOM® 720 BREATHRUが35,200円、BIOM® 720が37,400円、BIOM® 720 GTXが40,700円〜42,900円となっています。

Q. BIOM®技術とは何ですか？

BIOM®は生体力学的最適化（BIOMECHANICAL OPTIMIZATION）の略で、2009年に2,500人のアスリートの足をスキャンして開発された技術です。裸足ランナーから着想を得て、身体の自然な動きをサポートし、安定性、サポート性、柔軟性、最適なフィット感を提供します。

Q. ECCO ENCOREテクノロジーの特徴は何ですか？

アウトソールに戦略的な通気孔を配置することで、優れたクッション性、通気性、柔軟性を実現する技術です。効率的なエネルギーリターン、通気性の向上、衝撃吸収性など、一日中快適な履き心地を提供します。

Q. 防水モデルはありますか？

BIOM® 720 GTXモデルがGORE-TEX SURROUND®構造を採用しており、防水性と通気性を両立しています。雨天時にも使用でき、通年着用に適しています。

