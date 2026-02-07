新作なのに4,000円オフ。iPhoneとApple Watchを同時に急速充電するTORRAS Flasheye
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2026年2月7日は、2-in-1充電器として最小レベルのコンパクトさを実現、旅行や出張で大活躍な、TORRAS（トラス）の2in1急速充電器「Flasheye For Apple Watch 2in1 45W」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
1台2役で持ち物を減らす、TORRASのミニマリスト向け2in1急速充電器が、発売直後なのに31％オフに！
iPhoneとApple Watchを1台で充電できるTORRAS（トラス）の2in1急速充電器「Flasheye For Apple Watch 2in1 45W」が、発売直後なのにAmazonで31％オフに！
iPhoneとApple Watchを同時に充電できる1台2役が魅力。これまで必要だった複数のアダプタやケーブルを1つに集約でき、バッグの中身を大幅に削減できます。また、2-in-1充電器として最小レベルのコンパクトさを実現、旅行や出張でもかさばりません。
特許取得の45°設計磁気充電パッドは、Apple純正レベルの4N磁力でApple Watchを安定保持。無造作に置いてもズレにくく、デスク上で時刻表示を確認しやすいのも使いやすいですね。
Apple Watchは5Wワイヤレス充電、MacBook Airも充電できる45W急速充電にも対応
Apple Watchの充電は置くだけの5Wワイヤレス出力に対応。わずか30分で42％まで充電できるため、純正品と遜色ない時間で充電可能に。
USB-Cポートは最大45W出力に対応し、MacBook AirやiPadも急速充電可能。同社独自のスマートチップが接続したデバイスを自動判別し、バッテリー負荷を抑えながら最適な電力供給を行ってくれますよ。
＞＞TORRASのアイテム一覧はこちら
＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る
なお、上記の表示価格は2026年2月7日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください
＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ
＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。
＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。
Source: Amazon.co.jp