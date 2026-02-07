Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月7日は、2-in-1充電器として最小レベルのコンパクトさを実現、旅行や出張で大活躍な、TORRAS（トラス）の2in1急速充電器「Flasheye For Apple Watch 2in1 45W」がお得に登場しています。

1台2役で持ち物を減らす、TORRASのミニマリスト向け2in1急速充電器が、発売直後なのに31％オフに！

iPhoneとApple Watchを1台で充電できるTORRAS（トラス）の2in1急速充電器「Flasheye For Apple Watch 2in1 45W」が、発売直後なのにAmazonで31％オフに！

iPhoneとApple Watchを同時に充電できる1台2役が魅力。これまで必要だった複数のアダプタやケーブルを1つに集約でき、バッグの中身を大幅に削減できます。また、2-in-1充電器として最小レベルのコンパクトさを実現、旅行や出張でもかさばりません。

特許取得の45°設計磁気充電パッドは、Apple純正レベルの4N磁力でApple Watchを安定保持。無造作に置いてもズレにくく、デスク上で時刻表示を確認しやすいのも使いやすいですね。

Apple Watchは5Wワイヤレス充電、MacBook Airも充電できる45W急速充電にも対応

Apple Watchの充電は置くだけの5Wワイヤレス出力に対応。わずか30分で42％まで充電できるため、純正品と遜色ない時間で充電可能に。

USB-Cポートは最大45W出力に対応し、MacBook AirやiPadも急速充電可能。同社独自のスマートチップが接続したデバイスを自動判別し、バッテリー負荷を抑えながら最適な電力供給を行ってくれますよ。

なお、上記の表示価格は2026年2月7日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

