ナビタイムジャパンは、ウォーキングアプリ「ALKOO by NAVITIME」で、公園内の歩道データを拡充した。従来は地図上で1つの施設として扱っていた公園内の歩道をデータ化し、公園内を周遊する散歩ルートの検索や、園内施設を目的地としたルート検索に対応する。

今回の対応により、「歩く」タブから利用できる「散歩ルート」検索で、公園内を対象範囲として指定した際に、公園内を周遊する散歩ルートが検索できる。あわせて、広大な公園内にあるカフェや広場、売店、展望台などを目的地にした場合も、公園内の歩道を通る徒歩ルートで案内できる。

また、これまで公園内を通るルートを案内できず、公園外周を大きく迂回する徒歩ルートを表示していたケースについては、今回のデータ整備により公園内を通る最短ルートに最適化される。

対応施設は全国主要10公園。国営ひたち海浜公園、国営武蔵丘陵森林公園、皇居東御苑、小金井公園、国営昭和記念公園、新宿御苑、都立葛西臨海公園、愛・地球博記念公園、長居公園、海の中道海浜公園。今後も順次、対象施設を拡充する予定。