ラ・リーガ 25/26の第23節 セルタとオサスナの試合が、2月7日05:00にエスタディオ・デ・バライードスにて行われた。

セルタはウーゴ・アルバレス（MF）、ボルハ・イグレシアス（FW）、フェル・ロペス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ラウル・モロ（MF）、ビクトル・ムニョス（FW）らが先発に名を連ねた。

31分、オサスナが選手交代を行う。フラビアンエンゾ・ボヨモ（DF）に代わりホルヘ・エランド（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

35分に試合が動く。オサスナのラウル・モロ（MF）のアシストからアンテ・ブディミル（FW）がヘディングシュートを決めてオサスナが先制。

ここで前半が終了。0-1とオサスナがリードしてハーフタイムを迎えた。

53分セルタが同点に追いつく。ボルハ・イグレシアス（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

67分、セルタは同時に2人を交代。ウーゴ・アルバレス（MF）、ハビ・ルエダ（DF）に代わりビリオット・スウェドベリ（MF）、オスカル・ミンゲサ（DF）がピッチに入る。

70分、オサスナは同時に2人を交代。ルーベン・ガルシア（FW）、アンテ・ブディミル（FW）に代わりアシエル・オサンベラ（MF）、ラウル・ガルシア（FW）がピッチに入る。

76分、セルタが選手交代を行う。ボルハ・イグレシアス（FW）からフェラン・ジュルガ（FW）に交代した。

79分オサスナが逆転。アレハンドロ・カテナ（DF）のアシストからラウル・ガルシア（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、オサスナが1-2で勝利した。

なお、セルタは56分にハビ・ルエダ（DF）、78分にセルヒオ・カレイラ（DF）に、またオサスナは45+1分にルーベン・ガルシア（FW）、90+1分にバランタン・ロジェ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

