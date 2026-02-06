この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【隠れた名車】新型ワゴンRスマイルは「買い」か？電動パーキング採用で死角なし、NAでも「街乗りならこれで十分」な実力

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【隠れた名車】マイナーチェンジ新型ワゴンRスマイル試乗! 2026年マイチェンの新型ワゴンRとの違いは? 加速･乗り心地･燃費･静粛性などレポート!」と題した動画を公開。マイナーチェンジで電動パーキングブレーキを採用した同車に試乗し、ターボ設定がないNAエンジンの実力や、大幅に進化した安全性能について徹底解説した。



ワンソク氏はまず、今回の改良で上級グレードに「電動パーキングブレーキ」と「オートブレーキホールド」が採用された点に注目し、「これはデカすぎる変更」と高く評価。走行性能については、同車にはターボモデルの設定がなくNA（自然吸気）エンジンのみとなるが、マイルドハイブリッドの恩恵もあり「1500回転ぐらいのトルクが結構厚い」と指摘。「街中では不足がないどころか、むしろ活発に走る」と、日常使いにおける十分なパフォーマンスを確認した。



静粛性に関しても、「エンジンルームからの音の入り込みが相当抑えられている」と驚きを隠さない。アイドリングストップからの復帰もマイルドハイブリッドにより「静かでラグがない」とし、上質な走行フィールを実現しているとした。



さらに、運転支援機能も検証。全車速追従機能付のアダプティブクルーズコントロールや、停止保持機能、全車速でのレーンキープアシストが備わったことで、「スズキの安全装備・運転支援は軽自動車トップクラス」だと結論付けた。ワンソク氏は、ターボがないことを懸念する層に対しても、街乗りメインであれば「これで全然十分」と断言し、装備の充実度を含めて推奨している。