この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【隠れた名車】マイナーチェンジ新型ワゴンRスマイル試乗! 2026年マイチェンの新型ワゴンRとの違いは? 加速･乗り心地･燃費･静粛性などレポート!」と題した動画を公開。マイナーチェンジで電動パーキングブレーキを採用した同車に試乗し、ターボ設定がないNAエンジンの実力や、大幅に進化した安全性能について徹底解説した。

ワンソク氏はまず、今回の改良で上級グレードに「電動パーキングブレーキ」と「オートブレーキホールド」が採用された点に注目し、「これはデカすぎる変更」と高く評価。走行性能については、同車にはターボモデルの設定がなくNA（自然吸気）エンジンのみとなるが、マイルドハイブリッドの恩恵もあり「1500回転ぐらいのトルクが結構厚い」と指摘。「街中では不足がないどころか、むしろ活発に走る」と、日常使いにおける十分なパフォーマンスを確認した。

静粛性に関しても、「エンジンルームからの音の入り込みが相当抑えられている」と驚きを隠さない。アイドリングストップからの復帰もマイルドハイブリッドにより「静かでラグがない」とし、上質な走行フィールを実現しているとした。

さらに、運転支援機能も検証。全車速追従機能付のアダプティブクルーズコントロールや、停止保持機能、全車速でのレーンキープアシストが備わったことで、「スズキの安全装備・運転支援は軽自動車トップクラス」だと結論付けた。ワンソク氏は、ターボがないことを懸念する層に対しても、街乗りメインであれば「これで全然十分」と断言し、装備の充実度を含めて推奨している。

YouTubeの動画内容

00:30

「これはデカすぎる変更」電動パーキングブレーキとオートブレーキホールド採用
03:13

「NAでも結構走る」街乗りでの加速性能とトルク感を評価
09:32

「相当抑えられている」エンジンノイズの遮音性とマイルドハイブリッドの静粛性
11:15

停止状態からの全開加速テストと高回転域の挙動
14:14

「軽トップクラス」全車速対応のACCとレーンキープアシストの実演

関連記事

「実は大幅進化していた」スズキ新型ワゴンRスマイルを実車チェック！電動パーキング搭載で魅力激増の“ダークホース”に注目

「実は大幅進化していた」スズキ新型ワゴンRスマイルを実車チェック！電動パーキング搭載で魅力激増の“ダークホース”に注目

 スバル恒例イベントが神すぎる！新型フォレスターS:HEVで雪壁を登る「異次元の体験」は参加必須の神企画

スバル恒例イベントが神すぎる！新型フォレスターS:HEVで雪壁を登る「異次元の体験」は参加必須の神企画

 「本当に好きな人に譲るべき」ランクルFJ購入見送りの真相。250こそ至高のアスファルトオフローダーである理由

「本当に好きな人に譲るべき」ランクルFJ購入見送りの真相。250こそ至高のアスファルトオフローダーである理由
もっと見る

チャンネル情報

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」_icon

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」

YouTube チャンネル登録者数 147.00万人 3033 本の動画
日本最大級のクルマ系YouTuber。気になるクルマは買ってレビュー！動画は毎日更新！ 一人の消費者としてクルマを買い、良いところだけでなく、気になるところも徹底的に評価します！
youtube.com/@wansokutube YouTube