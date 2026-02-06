この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「視聴者はマジで興味がない」元テレビ局員が“スタッフ出演”の増加に警鐘「業界の衰退を加速させる」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「視聴者はマジで興味がない。●●のテレビ出演が視聴率の低下と業界の衰退を加速させるワケ」を公開した。近年、バラエティや報道番組で制作スタッフが演者として出演するケースが急増している現象について、その構造的な背景と業界内部のリスクを元局員の視点から解説した。



動画内で下矢氏は、制作サイドの人間が表に出る理由として大きく3つの要因を挙げた。1つ目は「他に適切な出演者がいない」ケースだ。「ナスD」の破天荒な冒険を例に挙げ、「芸人ではコンプライアンス的に難しい過激なロケも、素人のスタッフなら面白く成立し、かつギャラもかからない」と制作上のメリットを分析。2つ目は「演出と進行の同時コントロール」が必要なケースだ。「ReHacQ」の高橋弘樹氏や「モーニングショー」の玉川徹氏を例に、「司会者がその場でプロデューサー的な判断を下し、議論を挑発的に演出する必要がある番組は分業が困難だ」と構造的な必然性を指摘した。



一方で、顔出し出演には「週刊誌に実名で報じられるリスク」に加え、さらに深刻なデメリットがあると語る。下矢氏は「社内からの批判と嫉妬が一番デカい」と断言。終身雇用が基本で同期意識の強いテレビ局内において、一部の社員だけがタレントのように脚光を浴びることは、想像以上の反感を買うという生々しい組織論を展開した。



最後に下矢氏は、作り手が自身の「作家性」を過度に押し出す傾向について強い懸念を表明。「テレビは芸術作品ではなく、日常の中で楽しんでもらうもの」だと定義した上で、一部の熱狂的なファンに向けた尖ったコンテンツ作りが多数派になれば、「一般視聴者が離れ、テレビメディアの衰退に拍車がかかる」と警鐘を鳴らし、動画を締めくくった。



