ライフコーポレーション<8194.T>は三菱商事系の食品スーパー大手。与野党各党が衆院選の公約に「食料品消費税ゼロ」を打ち出すなか、株式市場ではこの恩恵を受けることが期待される食品スーパー株に関心が集まっている。ライフコーポは物色人気を集め、１月２０日に２７９８円まで上昇し、２０２０年８月高値（２６１０円）を上回って約５年半ぶりに上場来高値を更新。その後、サポートラインとして意識される７５日移動平均線絡みまで下押ししたところで足もと再び切り返しに転じている。



業績は堅調だ。先月発表した第３四半期累計（２５年３～１１月）連結決算は、売上高が６５９４億３２００万円（前年同期比４．２％増）、営業利益が１９２億１００万円（同８．５％増）だった。新規出店や商品施策などが奏功した。増収増益を見込む通期計画の達成に向けて順調な進捗をみせた。年間配当は６５円（前期実質５５円）を予想。３期連続の増配を見込む。（イ）



出所：MINKABU PRESS