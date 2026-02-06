『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』るかっぷに「三日月・オーガス」と「オルガ・イツカ」が登場
メガハウスは、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』より「るかっぷ 『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』三日月・オーガス＆オルガ・イツカ セット 【限定座布団付き】」(10,010円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。
2026年7月発送予定「るかっぷ 『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』三日月・オーガス＆オルガ・イツカ セット 【限定座布団付き】」(10,010円)
るかっぷシリーズに、TVアニメ10周年を迎えた『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』の「三日月・オーガス」と「オルガ・イツカ」がセットで登場。
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっており、首は可動で表情をつけて楽しむことができる。
「限定ミニ座布団」が付属しているのはプレミアムバンダイ限定となっている。
(C)創通・サンライズ
2026年7月発送予定「るかっぷ 『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』三日月・オーガス＆オルガ・イツカ セット 【限定座布団付き】」(10,010円)
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっており、首は可動で表情をつけて楽しむことができる。
「限定ミニ座布団」が付属しているのはプレミアムバンダイ限定となっている。
(C)創通・サンライズ