米コネチカット州で暮らす、秋篠宮家の長女・眞子さんと夫で米NY州弁護士の小室圭さん。最近は、眞子さんの学習などのために圭さんは昨年5月ごろに生まれた第一子を抱えて近隣のアート施設を頻繁に訪れる日々のようだ。NYに渡る前から「アートへの思い」をほのめかし、実際その思いが垣間見える行動が伝えられてきた眞子さんだが、ここにきて、結婚会見で眞子さんが口にした言葉が改めて宮内庁内から注目されているという。

小室弁護士夫妻の渡米は2021年11月。それから3か月後の2022年2月、NYのメトロポリタン美術館（MET）での仕事が公の目に留まった。彫刻家・山田真山の作品に眞子さんが実名で解説文を執筆した一件だ。

「NYへ向かう前から、眞子さんの就職先として美術館は極めて可能性の高い選択肢としてあがっていました。眞子さんが望んでいたこともさることながらセキュリティの面でもふさわしいということでした。秋篠宮さまもそのあたりを理解され、表立ってではないもののサポートされているのではないかとの見方もありました」

海外に拠点を作ってほしい

一連の仕事はMETの日本美術キュレーターの後ろ盾を得たものだったが、しばらくしてこの人物とは関係が希薄になったとされた。その後、夫妻の人生は目まぐるしく動いた。圭さんの弁護士資格取得、引っ越し、そして出産。

少し落ち着いたか、最近はまたアート施設へ通うようになったという流れだ。このアート施設では学ぶだけではなく、キュレーター見習い的な立場で展覧会の企画に参加しているとされる。

「眞子さんのこれまでを振り返り、今後のライフプランを想像した際に、結婚会見での言葉通りに進んでいるような感じがするといった捉え方をする宮内庁の人は割といますね」（同）

2021年10月の結婚会見で眞子さんは、《圭さんの留学については、圭さんが将来計画していた留学を前倒しして海外に拠点を作ってほしいと、私がお願いしました》と述べた。その文言を指してのことだ。

「眞子さんとしては早い段階から皇籍離脱後はアメリカでアート関連の仕事に関与したいという思いがあったということなのでしょう」（同）

ブレない姿勢を貫き

「METでの仕事に行き詰まった、後ろ盾のキュレーターとの関係がギクシャクした、などという説もありますが、むしろそのままMETや世界的な美術館に限定しているといつまで経ってもポストは空かないという実感があったのではないでしょうか。事前にある程度わかっていたとしてもリアルに体感してわかることも多いでしょうし」（同）

METレベルのキュレーター職だと博士号（眞子さんは英国レスター大学大学院博物館学研究科修了）が必要なので、一足飛びに進むのは難しいとされる。一歩ずつ、足場を固めていくのが現実的だ。

「NYから離れてアート界隈からも距離を置いたと見る向きもありましたが、そんなことはありませんでした。現在関与するのはグリニッジのアート施設ですが、ここからステップアップしてグリニッジ近隣の中規模美術館、NY市内のギャラリー、そしてMETなど世界的な美術館へ……とステップアップのシナリオも十分に想定されるということです。そこまで考えていたかはわかりませんが、結婚会見時に自身の目標を定め、その後もブレない姿勢を貫いているのは間違いなさそうです」（同）

夫、圭さんも困難かと思われていたアメリカでの弁護士資格取得を３度目の挑戦で成功させている。次は眞子さんが夢を実現する番ということだろうか。

