その日の小室圭さんは、スーツにちょんまげヘアというおなじみの出で立ちだった。ニューヨーク中心部の飲食店で仕事の打ち合わせをしていたという。【写真】身振り手振りを交えて話す食事の席の眞子さん。小室氏と向かい合う横顔。他、全身、近い距離で2人で歩く夜、たこ焼きを持つ佳子さまも「小室さんですよね？」居合わせた日本人のビジネスマンに声をかけられた小室さんは愛想よく応対。ひととおり立ち話に花を咲かせると