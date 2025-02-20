なつかしい再登場だ。息子・圭さんと眞子さんが渡米してから大きな動きがなかった小室佳代さんの自伝的エッセイ『ブランニューデイあたらしい日』（内外出版社）が2月6日に発売された。佳代さんといえば、夫である敏勝さん、そして義両親と、近しい3人が自死したという闇の深さが衝撃的。ほかにも、交際男性との金銭トラブルや遺族年金詐取疑惑、労災の問題などで世間を騒がせてきた存在である。彼女の自伝となればそのあ