「庭先に入って写真撮影」富士山と五重塔で絶景スポット…観光客殺到で迷惑行為が急増 10年目「桜まつり」も中止決定 山梨・富士吉田市
富士山と桜、五重塔が一望できる絶景スポットで春に行われる桜まつり。
しかし、2026年は中止となる事態に追い込まれました。
近隣住民は「（住宅の）庭先に入ってきて、写真を撮ったり…。地元は非常に迷惑している。そういう観点から中止になったと思う」と話します。
5日、「イット！」が向かったのは山梨・富士吉田市にある「新倉山浅間公園」。
富士山と五重塔の絶景を望める人気撮影スポットの展望デッキは、外国人観光客らであふれ返っていました。
展望デッキは桜の見頃となると3時間待ちの長蛇の列ができ、人ですし詰め状態にもなるといいます。
「イット！」は取材中、柵の上に乗って写真撮影する危険行為を目撃しました。
次々と柵を乗り越える観光客。
10人ほどのグループが山の斜面で集合写真を撮っていました。
柵に座ってしっかりポーズをとっている男性も。
柵を越えて撮影をしていた観光客を直撃取材すると、こんな答えが返ってきました。
柵を越えて撮影した観光客：
柵を越えて写真を撮ることが禁止されていると知らなかった。ここは景色がとても美しいから、もっと撮影スポットを設置してほしい。
こうした危険行為や観光客の迷惑行為があとを絶たず、富士吉田市は毎年20万人が訪れる“桜まつり”について、2026年は中止することを決めました。
特に観光客が周辺の住宅に無断で立ち入ったり、ごみのポイ捨てなどが地元住民の暮らしを脅かしていると指摘しています。
5日、「イット！」のカメラは公園近くにある住宅の敷地に無断で侵入する観光客の姿を捉えました。
住宅の敷地内に居座る観光客とみられるグループ。
完全に玄関をふさぎ、話に夢中となっていました。
初開催から10年を迎える記念の年に中止となった桜まつり。
富士吉田市は桜まつりを中止にしましたが、大勢の観光客に備えて周辺に警備員を配置するほか、仮設トイレを設置するなど混雑への対策を進める考えです。
堀内茂市長は「今、その美しい景色の裏側で、市民の皆様の静かな暮らしが脅かされている現実に私は強い危機感を抱いています」とコメントしています。