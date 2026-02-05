マクドナルド「ポテトのLとMがほぼ同じ量」噂は本当？ 実際に測った“意外な結果”。モスやバーキンとも比べてみた
ここ最近、大手ハンバーガーチェーン「マクドナルド」が提供している「マックフライポテト」の“量”をめぐる議論が、SNSを中心に活発化している。具体的には、「マックフライポテト」のLサイズの量が少なく、一つ下のMサイズと大差ないことを指摘する投稿が珍しくない。
実際、LサイズとMサイズでは量にどの程度の差があるのだろうか。マクドナルドに加え、「モスバーガー」と「バーガーキング」のポテトの量の違いもチェックしてみた。
※以下、価格はすべて税込・執筆時点のものです。
◆噂のマックは……
マクドナルド高田馬場駅前店で、「マックフライポテト（M）」（380円）と「マックフライポテト（L）」（430円）を購入した。
計量すると、Mサイズは131g、Lサイズは164gだった。SNSで指摘されているような「MサイズとLサイズの量がほぼ同じ」ということはない。
もちろん、今回が“たまたま”という可能性も十二分に考えられる。ちなみに、筆者も「マックフライポテト」は好きでちょくちょく買っているが、一時期からLサイズの量が少なくなっていると感じていた。そのため、不満の声が上がっていることに特に驚きはない。
せっかくなので、味についても語りたい。やはり油っぽさがあり、塩味も強く、良い意味でジャンクさがある。コーラやビールなどの炭酸飲料で、しょっぱさや油っぽさを流し込むのは「至高」と言っていい。
◆モスは一番コスパが良い？
次はモスバーガー。高田馬場四丁目店で、「フレンチフライポテト（M）」（330円）と「フレンチフライポテト（L）」（390円）を購入した。
「フレンチフライポテト（M）」は119g、「フレンチフライポテト（L）」は166gだった。
「マックフライポテト（L）」より40円安いが、量自体に大きな差はない。コスパ面では、モスバーガーのほうが優れている印象だ。また、「フレンチフライポテト」はMサイズとLサイズの量の差が大きいため、Lサイズのほうがコスパが良いようにも感じる。
味については、今回購入した3社の中で一番“じゃがいも感”が強い。「フライドポテト」というよりは、「揚げたじゃがいも」という雰囲気。噛み応えもあり、しょっぱさも控えめなため、ジャンクさはない。食卓に和食と一緒に並んでいても違和感のない仕上がりだ。
◆マックとモスの中間くらいの味
最後はバーガーキング。高田馬場店で、「フレンチフライ（M）」（330円）と「フレンチフライ（L）」（380円）を購入した。
「フレンチフライ（M）」は109g、「フレンチフライ（L）」は155gだった。モスバーガーのMサイズと価格は同じだが10g少ない。やはりモスバーガーは基本的にコスパが良さそうだ。
味はマクドナルドとモスバーガーの中間くらいのイメージ。じゃがいも感はあるが、モスバーガーほどではない。しょっぱさもあるが、マクドナルドほどではない。バランスに優れたポテトと言える。
◆1gあたり何円？
最後に各ポテトの価格を重さで割り、1g当たり何円になるのかを計算した。マクドナルドはMサイズ（2.9円）、Lサイズ（2.6円）。モスバーガーはMサイズ（2.8円）、Lサイズ（2.3円）。バーガーキングはMサイズ（3.0円）、Lサイズ（2.5円）だ。全体的にLサイズのほうがコスパが良い計算になる。
今回の結果からは、少なくとも「LサイズとMサイズが同じ量」というわけではなかった。ただ、ケースバイケースで誤差が生じる可能性は想定されるため、今後も同様の指摘は寄せられるかもしれない。
＜写真・文／望月悠木＞
【望月悠木】
フリーライター。社会問題やエンタメ、グルメなど幅広い記事の執筆を手がける。今、知るべき情報を多くの人に届けるため、日々活動を続けている。X（旧Twitter）：@mochizukiyuuki
