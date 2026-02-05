この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ナナジャパ」が「【実話】胎内から電話の受話器…日本犯罪史に残る「名古屋妊婦切り裂き殺人事件」の闇」を公開した。1988年に発生し、その残虐性から「日本史上最悪の未解決事件」とも呼ばれる事件の現場を訪れ、当時の状況と捜査の難航ぶりを詳報した。

動画では、ナナジャパ・琴美氏が愛知県名古屋市中川区の事件現場となったアパート前で解説を行う。被害者は出産予定日を過ぎた臨月の主婦だ。帰宅した夫が発見した際、室内は血の海となっており、赤ん坊の泣き声が響いていたという。琴美氏は、犯行の異常性について「お腹の中には『電話の受話器』と『人形のキーホルダー』が詰め込まれていた」と語る。胎児はへその緒まで綺麗に切断されて取り出されており、母体は絞殺後に切り裂かれていた。

捜査線上には複数の説が浮上したことが紹介される。腹部の切開が「カッターナイフのような薄い刃物」で「同じ場所を2、3回なぞるように」行われていたことから、医療関係者説が指摘された。また、事件直前に被害者宅のドアノブが回される音を友人が聞いており、同時刻に近隣で「ナカムラ」という人物を探す不審な男が目撃されていた事実も挙げられた。しかし、物証は25cmの靴跡のみで捜査は難航。2003年に公訴時効が成立した。

琴美氏は「犯人は今でも平然とどこかで生活しているかもしれない」と恐怖を滲ませ、残虐な事件が日常の風景の中で起きた事実に警鐘を鳴らした。

YouTubeの動画内容

01:27

1988年3月18日に起きた未解決事件の概要
04:47

夫が目にした衝撃的な光景と「電話の受話器」
07:12

捜査線上に浮上した「医療関係者」と「不審な男」
09:29

公訴時効の成立と未解決事件としての結末

関連記事

「遊びで人を殺した」少年らによる残虐非道な犯行、名古屋アベック殺人事件の戦慄の全貌とは

「遊びで人を殺した」少年らによる残虐非道な犯行、名古屋アベック殺人事件の戦慄の全貌とは

 知っておきたい、三重県津市で起きた水難事故。「底から無数の手が…」という証言の真相とは

知っておきたい、三重県津市で起きた水難事故。「底から無数の手が…」という証言の真相とは

 「お前らも殺人未遂の共犯だからな」旧犬鳴トンネルで少年らを凶行に駆り立てた狂気の正体

「お前らも殺人未遂の共犯だからな」旧犬鳴トンネルで少年らを凶行に駆り立てた狂気の正体
もっと見る

チャンネル情報

ナナジャパ_icon

ナナジャパ

YouTube チャンネル登録者数 4.01万人 384 本の動画
動画ロケ制作支援・協賛のお願い ほしいものリスト→【https://www.amazon.jp/hz/wishlist/ls/2A4GU4ICXUXGB?ref_=wl_share】 SNSリンク https://lit.link/nananahora お問い合わせ 【nanajapa777@gmail.com】
youtube.com/@nanajapa YouTube