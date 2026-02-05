味わい深い作品を撮ろう。

一眼レフカメラには、レンズに取り付けるフィルターが何種類もあります。ちょっと色味を足したり明るくしたり、キラキラさせたり魚眼にするなど、使いこなすとまた違った味わいの写真になります。

スマホだと撮影後にプリセットのフィルターを使ったり、パラメーターをイジって作風を変えられるのが利点。でも写真好きなら、一眼みたいにフィルターを駆使して撮影してみては？

スリコから4枚セットのフィルター

3COINSの「スマホ用レンズフィルターセット」は、クリップでスマホのレンズ部分に装着できる4種類のレンズフィルター。

グラデーションブルーフィルターは青と透明の半々で、地面の色はそのままに空の青を際立たせます。上下反転もできるので、水辺など下にある青を強調する使い方もできます。

グラデーションオレンジフィルターは橙色と透明の半々で、日の出や日の入りがよりドラマティックに撮れます。これも上下反転可能です。

CPLフィルターは水面やガラスなど反射素材の反射を取り除きつつ、色濃く鮮やかにコントラストを強めます。これもレンズの回転で効果の強弱が変わります。

クロスフィルターは夜景がキラキラに写るもの。光源から放射線状の筋が6本現れます。水の反射や木漏れ日などでもステキな作品が撮れますね。

Image: 3COINS

スマホ撮影が当たり前の今、撮影後に加工するのではなく、撮影時に様子が分かるのが物理的なフィルターの良さでもあります。特に反射除去は、スマホの加工では難しい場合も多いので良いですよね。

美麗写真の入門用に

雰囲気のある写真が撮影できれば、プロの写真家みたいな映えた作品が撮れて楽しいと思います。敷居の高いカメラ屋さんではなく、スリコで手に入るのがお手軽でイイですね。

お値段は専用ケース入りで3,080円（税込）。極めたら、本格的に一眼レフカメラの世界に沼りたくなるかも？

Source: 3COINS