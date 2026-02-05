この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元テレビ局員の下矢一良氏が、YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」にて「【初解禁】誰も知らない衆院選の〇〇語ります。超過酷な総理周辺の動きと選挙特番の裏話を解説」と題した動画を公開した。下矢氏は、選挙期間中における報道現場の知られざる実態を明かし、各社が総理大臣の肉声を奪い合う現場では「運」が極めて重要な要素になると結論付けた。



動画内で下矢氏はまず、政界で大きな動きがある際に発動される「番解禁」という業界用語について解説する。通常、総理大臣の取材は「総理番」と呼ばれる各社の記者たちによる「番制度」の下、代表取材という形で行われる。しかし、総裁選や衆院選といった政治の勝負所になると、メディア間の紳士協定である番制度が撤廃され、各社が独自に取材を行う「ガチ勝負」の状態になるという。これを「番解禁」と呼び、記者にとっては移動の手配や場所取りに追われる過酷な日々の始まりを意味すると語った。



特に地方遊説におけるテレビクルーの苦労は凄まじい。総理大臣は信号に関係なく最短時間で移動するが、追う側のメディアはそうはいかない。さらに、到着後すぐに撮影を開始するためには、カメラマンが先回りして現場に待機している必要がある。そのため、1台のカメラで追いかけることは物理的に不可能であり、地元の制作会社などに依頼して複数のカメラマンを手配する「人海戦術」が必要になると下矢氏は説明した。



また、選挙特番の裏話として、各党首へのインタビュー権の獲得方法にも言及。生放送で各局が同じ時間に党首への中継を希望するため、その順番や権利は「じゃんけんやあみだくじ」で決まることが多いという。「内閣の命運を懸けると語る総理の第一声をどこが取るかは、運の力が極めて試される」と述べ、選挙報道の裏側には泥臭い運試しの要素があることを示唆した。



下矢氏は「番組制作者の工夫というより、生放送ならではの各党首の第一声が見どころになる」と語り、選挙特番を違った視点で楽しむためのポイントを提示して締めくくった。



