） 10年ぶりの日本一を目指す日本ハムが最強スタッフを加え、沖縄・名護キャンプ第1クールを終えた。今季からボディービル界の“レジェンド・オブ・レジェンド”田代誠氏（54）が、S＆C（ストレングス＆コンディショニング）アドバイザーに就任。12球団No・1のフィジカルを目標に掲げる球団の要請で実現したもので、トップボディービルダーがスタッフに加わるのは球界では極めて異例だ。

「球団も取り組みの意識が高く、選手たちが自覚を持ってやってくれてます」と田代氏は、手応えを口にする。選手一人一人と向き合い、丁寧に指導。「プロ野球選手が持つ高い技術を最大限に発揮できる筋力をつければ、基本的には球速や打球速度がアップする」。そのための目標に筋肉量の多さを判定するFFMI（除脂肪量指数）をトップアスリートレベルの「24以上」に設定し、強化を進めている。

田代氏はこれまで月2、3回ほど臨時に指導。成果は球速や打球速度に表れ、昨季のチーム本塁打129本は12球団トップだ。今季から継続指導することでさらなる飛躍が見込め、ケガ防止にもつながる。「一人一人に細かなフォローができる。教えていて楽しいし、やりがいがあります」。ボディービル界で「ミスターパーフェクト」の異名を持つレジェンドがチームを力強く後押しする。（秋村 誠人）

◇田代 誠（たしろ・まこと）1971年（昭46）3月3日生まれ、鹿児島県出身の54歳。柔道をやっていた中学時代にウエートトレーニングに興味を持ち、19歳から本格的にボディービルの道へ。鹿児島県知覧町（現南九州市）の町役場勤務だった27歳の時に全国大会初出場。その後、世界最大級のフィットネスクラブ「ゴールドジム」のトレーナーに転身し01年から日本ボディビル選手権4連覇。身長1メートル64。